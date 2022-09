Gaming House, tournoi IRL, lives atypiques, les streamers du ZEvent 2022 dévoilent leurs donations goals

À quelques jours du coup d’envoi de l’édition 2022 du ZEvent, les streamers ont commencé à lever le voile sur leurs donations goals.

Année après année, les streamers du ZEvent n’ont cessé de repousser les limites, récoltant des sommes de plus en plus astronomiques. Lors de l’édition 2021, les streamers ont mis la barre très haut en récolant 10 064 480 euros en faveur d’Action contre la faim, une prouesse qui va être très difficile à reproduire et encore plus à dépasser, mais s’il y a bien une chose que l’événement caritatif a prouvé, c’est que rien n’était impossible.

Chloé Ramdani, ZEvent En 2021, les streamers du ZEvent ont récolté 10 millions d’euros pour Action contre la Faim

D’autant plus que pour donner un petit coup de pouce à la motivation de leurs viewers et apporter un peu de mordant aux donations, les streamers ont pris l’habitude de proposer des donations goals. Les streamers qui souhaitent se prêter au jeu définissent au préalable un certain nombre de paliers de dons et pour chacun de ces paliers ils proposent une contrepartie à leurs viewers. Et cette année, ils n’ont pas hésité à mettre les bouchées doubles !

Les donations goals du ZEvent 2022

Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant que l’édition 2022 du ZEvent ouvre ses portes ! Pour mettre l’eau à la bouche de leurs communautés, les streamers ont commencé à partager leurs donations goals et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va y avoir du spectacle !

Pour rappel cette année, les dons récoltés lors du ZEvent seront reversés à parts égales entre The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.