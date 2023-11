Cet anime a détrôné Fullmetal Alchemist Brotherhood en popularité

L’anime de fantasy Frieren vient de battre un nouveau record, obtenant les meilleures notes sur le site MyAnimeList.

L’adaptation en anime de Frieren a été diffusée en septembre 2023 et, depuis, elle nous a gratifiés de onze épisodes spectaculaires. Bien que la série en soit encore à sa première saison, elle est devenue suffisamment populaire pour sérieusement concurrencer Fullmetal Alchemist: Brotherhood (FMAB).

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Brotherhood bénéficie d’une énorme communauté de fans et s’est maintenu à la première place du site MyAnimeList pendant plusieurs années. Cela dit, ce n’est pas la première fois qu’une série anime force le champion à quitter la première marche du podium.

Plusieurs autres oeuvres ont en effet poussé FMAB sur la seconde place, mais Brotherhood a toujours réussi à reprendre la tête. Cette fois, c’est l’elfe de Frieren qui a décidé de défier la puissance des alchimistes, et les fans ont les yeux rivés sur le classement, impatients de voir combien de temps le nouvel anime maintiendra sa position.

Frieren flirte avec la première place sur MyAnimeList

“À ce stade, cela arrive si souvent que c’est un peu comme un rite de passage pour les nouveaux anime.“

Sur la page des meilleurs anime de MyAnimeList, c’est Frieren qui a pris la première place à de nombreuses reprises, avec une note de 9.10, reléguant ainsi Full Metal Alchemist Brotherhood à la seconde position. L’elfe et son héros n’ont cependant pas encore trouvé leur stabilité, repassant parfois à 9.09.

Avant Frieren, il y a eu d’autres challengers de haut vol : Oshi No Ko, L’Attaque des Titans, My Happy Marriage et plusieurs autres séries importantes ont déjà détrôné la série populaire, mais seulement pour un moment.

Il convient également de mentionner que même si Frieren a pris la première place sur la plateforme, Brotherhood conserve toujours la deuxième place avec la mêmes note, c’est-à-dire 9.10.

De quoi parle Frieren ?

Frieren se concentre sur une mage elfe nommée Frieren, qui faisait autrefois partie du groupe du héros. Ensemble, ils ont vaincu le roi démon. Mais notre protagoniste ne subit pas le temps de la même manière que ses compagnons, et après avoir entamé un nouveau voyage après la bataille, elle découvre en revenant que ses amis ont vieilli. Certains sont même déjà décédés.

Elle se promet alors de faire des efforts pour nouer des relations plus étroites avec les humains, et découvre les sentiments divers tels que le deuil, la joie et l’attachement.

Si l’anime a reçu une excellente réception (malgré quelques commentaires peu enthousiastes), une grande partie de la communauté est sûre que Brotherhood ne tardera pas à regagner sa première position sur MyAnimeList. Il n’en reste pas moins que ce succès, aussi éphémère soit-il, semble marquer une reconnaissance réservée uniquement aux meilleures séries d’animation.

Fullmetal Alchemist Brotherhood est disponible sur Netflix et ADN. Quant à Frieren, vous pourrez le retrouver sur Crunchyroll.

