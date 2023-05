FUBAR : casting complet de la série Netflix

Si vous n’arrivez plus à vous rappeler quels sont les acteurs qui incarnent les différents protagonistes de FUBAR, voici le casting complet de la nouvelle série d’action-comédie avec Arnold Schwarzenegger qui vient de faire ses débuts sur Netflix.

Arnold Schwarzenegger est apparu pour la dernière fois sur grand écran dans Terminator : Dark Fate en 2019, sa dernière performance dans le rôle qui a fait de lui une star mondiale. Bien qu’il ait été actif dans les années 2010, jouant notamment dans les films comme Expendables, Maggie ou encore Evasion, il n’a jamais été en mesure de retrouver les sommets de sa carrière d’acteur.

L’article continue après la publicité

À présent, l’ancien Gouverneur de Californie est de retour dans FUBAR (F*cked Up Beyond All Recognition), une série inspirée de True Lies, une comédie où Arnold Schwarzenegger avait partagé l’affiche avec Jamie Lee Curtis.

Voici la liste des acteurs présents dans la saison 1 de FUBAR, une série où un père et sa fille découvrent qu’ils sont tous deux des agents de la CIA depuis des années.

Arnold Schwarzenegger : Luke Brunner

Arnold Schwarzenegger incarne Luke Brunner, un agent de la CIA de longue date qui est enfin prêt à prendre sa retraite et à faire le tour du monde. Cependant, il est entraîné dans une dernière mission qui le rapprochera de sa famille plus qu’il ne s’y attendait.

L’article continue après la publicité

Dans une interview avec Consequence, il a déclaré : “Il faut parfois beaucoup de temps pour convaincre les gens que ce serait une bonne idée de faire une série télévisée basée sur True Lies, tout comme il a été difficile pour moi de les convaincre de faire une série sur Conan le Barbare ou Twins. Je pense que toutes ces idées seraient de bonnes idées pour une série télévisée, mais parfois il faut beaucoup de temps pour convaincre les gens.”

Schwarzenegger est surtout connu pour ses rôles dans Conan, The Terminator, Predator, Commando, Total Recall, et bien d’autres.

L’article continue après la publicité

Monica Barbaro : Emma Brunner

Monica Barbaro joue Emma Brunner, la fille de Luke. Alors qu’il pense que ces dernières années elle s’est consacrée à des œuvres de charité et à l’environnement, elle est en réalité l’un des meilleurs agents de la CIA, et elle n’est pas très emballée à l’idée de travailler avec son père.

Elle a confié à Inverse : “Trouver un équilibre est significatif dans l’histoire, et je pense que aussi pour nous dans notre vie et dans notre manière de travailler. Nous aimons nous chamailler et nous taquiner, et je pense que nos personnages font la même chose.”

L’article continue après la publicité

Monica Barbaro a joué dans Top Gun: Maverick, ainsi que dans The Cathedral et The Good Cop.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Milan Carter : Barry

Milan Carter joue Barry, un génie de la technologie pour la CIA qui est le “bras droit” de Luke.

“Ce que j’aime dans le genre de l’espionnage, c’est que ce sont les gens les plus cool du monde. Quoi ? Être un espion ? Allez, mec. Faire des missions. Sauver le monde ? On ne peut pas faire mieux que ça. Et nous avons la chance de faire ça ! C’est ce qu’on appelle vivre son rêve“, a-t-il confié à CBR.

L’article continue après la publicité

Carter a également joué dans Warped !, The Neighborhood et Dolemite Is My Name.

Gabriel Luna : Boro Gabriel

Gabriel Luna joue Boro, le fils vengeur d’un marchand d’armes qui s’est engagé à poursuivre le travail de son père après sa mort. Alors que Luna a joué dans The Last of Us plus tôt cette année, il a également joué dans Terminator : Dark Fate aux côtés de Schwarzenegger.

“Depuis que nous avons travaillé ensemble sur Terminator, nous avons développé un lien très fort. Je suis à sa fête d’anniversaire et à sa fête de Noël chaque année. Nous allons nous entraîner peut-être une ou deux fois par mois. Sa famille est comme ma famille”, a-t-il confié à Men’s Health.

Fortune Feimster : Roo

Fortune Feimster joue Roo, un agent de la CIA dans l’équipe de Luke qui travaille en étroite collaboration avec Aldon.

S’adressant à Screen Rant, elle a déclaré : “Nous savions dès le départ, sur la base du scénario, que nous allions avoir cette dynamique où nous faisons beaucoup de préparation, de punchline, de préparation, de punchline. Un peu comme si nous taquinions les gens et avions cette complicité. Donc dès que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes déjà fait des “high-five” et des “fist bumps”. Je pense que nous avons développé cette complicité naturellement dès le premier jour.”

Fortune Feimster a également joué dans The Mindy Project, The L Word : Generation Q, et Barb and Star Go to the Vista Del Mar.

Travis Van Winkle : Aldon

Travis Van Winkle joue Aldon, un agent de la CIA dans l’équipe de Luke qui travaille en étroite collaboration avec Roo.