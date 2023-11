Five Nights at Freddy’s : les différences entre le film et les jeux vidéo

Five Nights at Freddy’s adapte les jeux vidéo du même nom : quelles différences y a-t-il entre l’histoire originale de la franchise et le long-métrage ?

L’histoire pourrait tenir sur un post-it : un homme torturé est recruté comme gardien de nuit dans une pizzeria, mais découvre avec effroi dès la première nuit qu’il n’est pas assez bien payé pour ce qui l’attend. Il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux jeux pour suivre l’intrigue, pourtant la communauté de joueurs attend de pied ferme le long-métrage et s’attend à de nombreux Easter eggs (que la réalisatrice Emma Tammi avait d’ailleurs promis).

Il en aura fallu, du temps, pour que les terrifiantes mascottes des jeux vidéo crèvent le grand écran ! Les producteurs avaient pourtant prévenu les fans : ils voulaient prendre leur temps avec le film pour les satisfaire, et surtout faire honneur au support de base. Alors, pari réussi ? Quelles sont les différences avec les jeux vidéo ? Car même si le film reste fidèle à l’histoire du jeu vidéo, il y a quelques changements notables, qu’on vous explique.

Attention : spoilers des jeux et du film à suivre !

Mythologie du jeu Five Nights at Freddy’s

L’essentiel de la mythologie du jeu vidéo Five Nights at Freddy’s découle des quatre premiers jeux, avant que la franchise ne se divise en sorties plus “niche”.

Mythologie de Five Nights at Freddy’s 1

Dans le premier Five Nights at Freddy’s, les joueurs découvrent la majorité de l’intrigue que les spectateurs voient dans l’adaptation cinématographique. La pizzeria a sombré après que cinq enfants aient subi l’intérêt du tueur en série William Afton. Dans le jeu, l’implication d’Afton est assez claire, alors que le détail est gardé secret pour la majeure partie du film, pour finalement être révélé à la fin. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy sont tous présents, et le restaurant comme le bureau sont les mêmes également.

Mythologie de Five Nights at Freddy’s 2

Five Nights at Freddy’s 2 introduit Balloon Boy, aux côtés des mascottes animatroniques du jeu original. À travers des mini-jeux, les joueurs apprennent plus de détails sur les meurtres des enfants, conduisant à une figure mystérieuse connue sous le nom de “Purple Guy.” Ce dernier n’est pas mentionné dans le film, et les personnages qui sont remplacés à la fin du jeu non plus.

Mythologie de Five Nights at Freddy’s 3

Five Nights at Freddy’s 3 est l’occasion de revenir à la mythologie du film, grâce à l’arrivée de l’animatronique “Springtrap” 30 ans après les événements du premier jeu. Présent en force dans le film, Springtrap abrite le fantôme d’Afton, qui s’est également révélé être Purple Guy, en lui. Dans le film, Afton est toujours vivant, ayant pris le rôle du conseiller d’orientation Steve Raglan (Matthew Lillard) dans les scènes d’ouverture.

Mythologie de Five Nights at Freddy’s 4

Five Nights at Freddy’s 4 change complètement la mythologie en introduisant un tout nouveau lieu. Les joueurs incarnent un enfant dans sa chambre, utilisant une lampe de poche pour vérifier sa chambre et les couloirs à la recherche des animatroniques. “Crying Child”, ou l’enfant qui pleure, est également introduit ici. Il est une victime d’un incident impliquant des animatroniques : son frère lui a mis la tête dans la mâchoire de Freddy, qui l’a refermée d’un coup sec. Bien qu’il y ait des similitudes, le décor d’Abby (Piper Rubio) ne reflète pas vraiment ce cadre, et l’intrigue n’est pas présentée.

Autres sorties de jeux vidéo

À partir de là, la mythologie vidéoludique de Five Nights at Freddy’s s’étend à des sorties hors de la pizzeria.

Sister Location est un jeu qui explique comment Afton a créé des animatroniques vus dans Five Nights at Freddy’s, avec l’âme de sa fille supposément possédant un plus petit animatronique appelé Circus Baby. Cela précède l’établissement de la chaîne de restaurants Fazbear, mais des Easters eggs semblent créer des liens avec Circus Baby elle-même. Il convient également de noter que dans le film, Vanessa apparaît comme la fille d’Afton plutôt qu’Elizabeth.

Dans Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, les joueurs prennent le contrôle du fils d’Afton, Michael. Les animatroniques sont maintenant en piteux état, et le plus notoire est la version délabrée de Springtrap, Scraptrap. Bien qu’il reste à voir si Scraptrap fera une apparition dans le futur, il est intéressant de noter que le nom de famille de Mike (Josh Hutcherson) n’est jamais mentionné pendant le film. Est-il Michael Schmidt comme crédité, ou est-il en fait Michael Afton ?

La mythologie du film Five Nights at Freddy’s

Dans la mythologie du film Five Nights at Freddy’s, la plus grande différence concerne l’histoire autour de Mike et Abby – qui n’est jamais mentionnée dans les jeux vidéo.

Mike endosse le rôle de notre gardien de sécurité naïf, mais vient déjà avec un traumatisme familial qui n’est pas exploré dans le jeu vidéo. Après avoir été renvoyé de son précédent emploi, Mike est anxieux car il doit prendre soin de sa sœur Abby, dont il a la garde exclusive. Au cours d’une conversation, le héros laisse entendre que ses parents ne sont plus en vie, mais le duo a une tante qu’ils n’apprécient guère, appelée Jane (Mary Stuart Masteron). Dans le film, Jane engage une action en justice contre Mike pour obtenir la garde d’Abby, bien que ni Mike ni Abby ne le souhaitent. Jane finit par proposer à la baby-sitter d’Abby, Max (Kat Conner Sterling), de saccager la pizzeria dans le but de faire renvoyer Mike, ce qu’elle finit par faire avec son frère et quelques amis. Les quatre membres du groupe finissent par être tués par Freddy et les autres animatroniques.

Des éléments supplémentaires dans Five Nights at Freddy’s

Alors que l’histoire des enfants fantômes reste cohérente avec la mythologie du jeu vidéo Five Nights at Freddy’s, il y a un élément supplémentaire dans le film. Lorsque Mike était plus jeune, il a vu son petit frère Garrett (Lucas Grant) être enlevé par un agresseur inconnu. Tout au long du film, Mike rêve souvent de son frère, voulant découvrir qui l’a attaqué. Les enfants fantômes apparaissent également dans ces rêves, finissant par attaquer Mike et demandant Abby en échange d’informations sur ce qui est arrivé à Garrett. Mike accepte dans un premier temps, avant de regretter ses choix et d’essayer de sauver Abby. Abby croit que les enfants fantômes sont ses amis, les ayant dessinés dans des images auparavant. Après que tous les deux aient été dupés par les fantômes, le duo survit finalement.

L’officier de police Vanessa (Elizabeth Leil) est également un élément central du film, essayant de sauver Mike du destin qu’elle sait être proche. Jamais très loin de la pizzeria, sa connaissance du restaurant abandonné est inégalée. Il est révélé plus tard qu’elle est la fille de William Afton. Afton avait précédemment été vu dans le film sous les traits de Steve Raglan, le conseiller d’orientation de Mike.

Le film Five Nights at Freddy’s est au cinéma depuis le 8 novembre 2023 en France.