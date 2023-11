Final de L’Attaque des Titans : les fans parlent d’images difficiles à adapter dans l’anime

Alors que l’épisode final de L’Attaque des Titans s’apprête à tout renverser sur son passage, des lecteurs se demandent comment certaines cases du manga vont être adaptées dans l’anime : pour eux, c’est mission quasi-impossible.

La fin de L’Attaque des Titans approche à grands pas, et tandis que de nombreux fans sont impatients de connaître le destin d’Eren, une grande partie de la communauté est également préoccupée par l’adaptation du manga dans la série. En effet, beaucoup se demandent comment le studio d’animation MAPPA va pouvoir relever le défi des cases complexes que l’auteur Hajime Isayama a dessinées pour conclure son histoire.

La fin de L’Attaque des Titans a été phénoménale mais controversée. Certains lecteurs n’étaient pas vraiment satisfaits de la conclusion et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux ou à travers des pétitions pour des modifications. Mais maintenant que l’anime va donner vie à ces événements, certains fans attendent de MAPPA qu’il rende justice à l’œuvre d’Isayama, qui a donné quelques idées de scénario supplémentaires pour l’épisode final de l’anime.

Pour beaucoup de spectateurs à travers le monde, L’Attaque des Titans a été et sera toujours le plus grand anime de tous les temps : porté par un scénario puissant, jalonné de multiples rebondissements inattendus, le récit a toujours su rendre le spectacle encore plus captivant, ajoutant de la force à une animation exceptionnelle offerte par les studios Wit et MAPPA. Mais face aux exploits de ces studios, y a-t-il vraiment des images du manga trop difficile à adapter en animation ? Pour les fans, la réponse est oui.

Avertissement : spoilers du manga droit devant !

Pourquoi les fans s’inquiètent-ils pour le final de L’Attaque des Titans ?

MAPPA est connu comme étant un studio d’animation d’exception, délivrant des chefs-d’oeuvre techniques comme, notamment, les séries Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man. Pourtant, les animateurs n’ont peut-être pas encore rencontré de challenge semblable à celui des cases du climax de fin du manga L’Attaque des Titans. Et les fans sont inquiets à ce propos, d’autant plus que l’auteur s’est justement excusé à ce sujet récemment.

Sur les réseaux sociaux, des cases ont commencé à apparaître, montrant les titans colossaux d’Eren s’approcher des humains. On peut également voir comment les humains implorent, et dans une case, de nombreuses personnes soulèvent un nourrisson dans une position presque religieuse. Les gens supplient et prient pour leur vie, mais les titans avancent inexorablement et écrasent les foules sans faire de quartier.

“J’attends avec impatience de voir comment MAPPA va s’y prendre avec les scènes dont parle Isayama, car ces images avaient vraiment l’air d’être compliquées à animer.”

“« Ça va probablement être difficile pour MAPPA. MAPPA va probablement penser “Pitié stop.” Je suis désolé MAPPA. Je suis vraiment désolé. » -Isayama.

Le plus difficile des travaux pour Hayashi et son staff, je sais qu’ils peuvent accomplir les tâches les plus impossibles. BONNE CHANCE !!!!“

“« Je suis désolé, Mappa. Je suis vraiment désolé. »“

Des images très dures donc, et certains fans vont même jusqu’à imaginer qu’elles seraient la raison du retrait du studio Wit du projet après la saison 3. Si MAPPA a su reprendre le flambeau avec panache, il sera toujours intéressant de voir quel traitement sera accordé à l’adaptation de ces cases douloureuses du manga pour l’anime. Pour découvrir le résultat, il faudra attendre le 5 novembre.

