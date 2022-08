Face au nouveau créneau de Squeezie, la twittosphère fait bloc derrière le Wankil Studio

Alors que les créateurs de contenu mettent la touche finale à leurs préparatifs pour la rentrée, le Wankil Studio s’est amusé de devoir dès début septembre partager leur créneau avec Squeezie, une déclaration qui leur a valu une vague de soutien sur Twitter.

Au fil des années, le Wankil Studio n’a cessé de repousser les limites du divertissement sur Twitch et YouTube, conquérant de plus en plus d’adeptes avec leurs vidéos originales qui ne manquent jamais d’humour.

Aujourd’hui, la chaîne YouTube de Laink et Terracid compte plus de 2,4 millions de followers tandis que leur chaîne Twitch en compte plus d’1 million, des fans chevronnés qui répondent toujours présents lorsqu’il s’agit de défendre leur duo préféré. Ils l’ont une nouvelle fois montré lorsque les deux compères ont plaisanté sur le fait de s’être “fait chourer” leur créneau par Squeezie, déclenchant en quelques mots une joute sans merci entre leurs communautés respectives.

La communauté du Wankil Studio s’en va en guerre

Ni une ni deux les messages de soutien ont afflué sur Twitter, certains misant sur l’humour en restant fidèles au crédo du Wankil Studio, d’autres, plus acharnés cherchant à défendre coûte que coûte le duo, quitte à prendre les armes si nécessaire.

“Je soutiendrai wankil jusqu’à la fin. Si wankil a 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si wankil a 1 supporter, c’est moi. Si le monde est contre wankil, alors je suis contre le monde. Et si wankil n’a plus aucun allié, c’est que je suis mort”, a déclaré un internaute récoltant des milliers de likes dans la foulée.

Un certain nombre d’entre eux se sont même amusés à imaginer la réaction de Squeezie face à l’absence de viewers sur son live du fait qu’ils soient tous “fidèles” au Wankil Studio.

Alors que les internautes se sont déchaînés dans les commentaires, chacun défendant un tel ou un tel, la plupart ont confié qu’après des années de Wankil Studio le mercredi soir ils ne souhaitaient pas du tout changer leurs habitudes et encore moins avoir à choisir. Reste à voir si leurs voix vont faire pencher dans la balance.