Fin d’Aux côtés du Mal : qu’arrive-t-il à Gicheul, Junmo et Euijeong ?

Après 12 épisodes, Aux côtés du Mal atteint son final et ses derniers événements laissent les fans le cœur brisé et les personnages principaux démolis après avoir subi mensonges, tromperies et amour.

Junmo (Ji Jang-wook) est plus proche que jamais de Gicheul (Wi Ha-joon), tout comme Euijeong (Im Se-mi). Le couple marié infiltré a le baron du crime dans leur poche, sans qu’il le sache. Mais Junmo et Euijeong s’inquiètent de savoir comment continuer leur vie après leur mission. Alors que le K-drama de Disney+ se complexifie, Junmo accompagne Gicheul lors de sa première sortie pour récupérer les drogues des fournisseurs chinois, à remettre ensuite aux japonais.

Dans le onzième épisode du K-drama, Gicheul est trahi par les hommes qui lui sont les plus proches, mettant en péril les identités de Junmo et Euijeong. Mingoo (Yoo Kyung-ho), le policier, découvre que Dohyun (Ji Seung-hyun) n’est pas Junmo et en informe Jongryul (Lee Shin-ki). Pendant ce temps, la police se rapproche de Gicheul.

L’épisode 12 d’Aux côtés du Mal annonce le début de la fin alors que les secrets de chacun sont révélés, menant à une tragédie qui brisera le cœur des fans. Attention : spoilers à venir !

L’épisode 12 d’Aux côtés du Mal nous montre Mingoo collaborer avec les hommes de Gicheul

disney+

Voulant prendre le contrôle du trafic de drogue après s’être senti trahi par Gicheul, Jung-bae s’empare de l’Union de Gangnam et collabore avec Mingoo pour le faire arrêter. Dohyun est emmené à l’hôpital tandis que la police arrive pour arrêter Jongryul. Pendant que Junmo retourne à l’Union pour vérifier l’état de Gicheul, Dohyun meurt de ses blessures. À son insu, Jungbae a conclu un accord avec Mingoo pour arrêter Gicheul pour possession de stupéfiants. Au moment de son arrestation, Gicheul est consterné de voir Euijeong présente. Enragé par ce qui s’est passé, Junmo emboutit la voiture de police et s’échappe avec lui vers un lieu caché.

Changsik (Lee Jeong-heon) élabore un plan pour forcer Jungbae (Lim Seong-jae) à contacter Oyama, l’acheteur japonais. Il fait arrêter tous les dealers et acheteurs connus. Plus tard, Kang-san exige de Jungbae qu’il soit payé pour les produits de drogue de Haeryun (Bibi), demandant à la rencontrer en personne. À la demande de Junmo, elle révèle volontairement les informations sur l’acheteur japonais.

Pendant ce temps, Mingoo découvre que Dohyun ne faisait que prétendre être Junmo et en informe Haeryun. Il est important de se rappeler que, sous couverture, l’alias de Junmo est Seungho. Personne ne connaît son vrai nom. Elle demande à Junmo s’il l’a vraiment aimée et si elle doit rester ou quitter la Corée. Ému par son honnêteté, elle ne lui en veut pas et décide de tuer Mingoo avant de prendre la fuite.

La fin de l’épisode 12 d’Aux côtés du Mal est une histoire de mort et de transition

disney+

Lors d’un dernier échange de drogue, la mission de Junmo touche à sa fin, et il révèle son identité de policier à Gicheul, ce qui conduira plus tard à la mort ce dernier.

Junmo et Gicheul retournent au port pour le deal de drogue. Mais Junmo a déjà prévu d’arrêter toutes les personnes impliquées en Corée, en Chine et au Japon. Dans la voiture, Junmo menotte Gicheul au volant et lui révèle la vérité, brisant le cœur de Gicheul. En même temps, l’usine chinoise est prise d’assaut par la police, les flics japonais arrêtent Oyama, et la police coréenne arrête tout le monde à l’Union.

Que se passe-t-il pour Gicheul ? Malgré les menottes, Junmo laisse volontairement les clés de la voiture et des menottes pour qu’il puisse s’échapper. La mission est maintenant terminée et Euijeong et Junmo passent à autre chose, se demandant ce qui va se passer dans leur relation. Ils rentrent chez eux et trouvent Gicheul qui les attend.

Il découvre qu’ils sont mariés et l’ont trahi dès le départ. Il réprimande Euijeong pour lui avoir fait croire qu’ils étaient amoureux, affirmant que ce qu’elle a fait est considéré comme un péché. Malgré la douleur qu’elle a causée, elle dit à Gicheul qu’elle peut vivre avec sa culpabilité. Voulant la voir souffrir davantage, Gicheul pointe l’arme sur lui-même, voulant mettre fin à ses jours. Junmo le devance et lui tire une balle dans la poitrine pour épargner davantage de douleur et de traumatisme à sa femme.



Malgré leur mission fondée sur le mensonge et la tromperie, les deux personnages en sont véritablement venus à aimer et à se soucier de Gicheul d’une certaine manière. Gicheul, un DJ devenu baron de la drogue, a trouvé une nouvelle amitié fraternelle en Junmo et pensait pouvoir tout laisser derrière lui après être retombé éperdument amoureux de son premier amour – pour finalement finir trahi.

La fin d’Aux côtés du Mal fait un bond dans le temps alors que Junmo accepte son prix et sa promotion tout en rendant hommage à la photo commémorative de Dohyun, sa veuve recevant son prix à sa place. Le K-drama se termine avec Junmo et Euijeong ressentant les répercussions de ce qui s’est passé et Junmo visitant la tombe de Gicheul.

