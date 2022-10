En larmes, Amouranth révèle que son mari abuse d’elle

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

À peine quelques jours après avoir dévoilé que son compte OnlyFans avait été hacké, Amouranth s’est épanchée sur sa vie privée dans un live glaçant où elle a confié qu’elle était victime d’abus de la part de son mari.

Alors qu’elle compte près de 6 millions d’adeptes sur sa chaîne Twitch, Amouranth est de loin l’une des streameuses les plus en vogue de la plateforme de streaming d’Amazon, mais il s’agit également de l’une des plus controversées.

Ces dernières années, la jeune femme a régulièrement été pointée du doigt en raison de son comportement souvent jugé comme suggestif. Néanmoins cette réputation sulfureuse est loin de nuire à sa carrière, bien au contraire.

En plus de ses activités sur Twitch où rien ne semble pouvoir freiner sa folle ascension, Amouranth a multiplié les investissements jusqu’à se construire un véritable empire. Néanmoins si tout semble sourire à la jeune femme, derrière la façade, le quotidien de la streameuse serait loin d’être rose.

Amouranth confie être victime d’abus

En effet, au cours de son live du 15 octobre, Amouranth a révélé qu’elle était coincée dans un mariage toxique et abusif, ce qui a mis sa communauté en émoi. Selon les dires de la streameuse, son mari abuserait d’elle au quotidien, la forçant à streamer, contrôlant ses comptes et menaçant de la quitter, de dilapider son argent et de tuer ses chiens.

Pour donner du poids à ses déclarations, elle a partagé les textos qu’elle et son mari se seraient envoyés et l’a appelé pour lui demander pourquoi il voulait tuer ses chiens. Dans les SMS qu’elle a montré à ses viewers, on peut voir de multiples messages d’insultes et des menaces.

Alors que ses viewers étaient sous le choc, la streameuse s’est engagée à rompre avec son mari, déclarant que son célibat était “sur le point d’être vrai”. Elle a par ailleurs confié qu’elle n’avait pas révélé son mariage à la suite des instructions de son mari. Il lui aurait dit que cela ruinerait leur “modèle économique”, d’où la nécessité de garder le secret.

Suite à ces révélations glaçantes des milliers d’internautes ont partagé leur inquiétude sur les réseaux sociaux quant à la sécurité d’Amouranth, tout en saluant le courage dont elle a fait preuve.