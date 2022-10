Dream révèle les précautions qu’il prenait pour cacher son identité

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Le populaire créateur de contenu sur Minecraft, Dream, a confié dans une récente interview les précautions absurdes qu’il a parfois dû prendre pour conserver coûte que coûte son anonymat.

Pendant de longs mois, les internautes ont attendu avec impatience d’avoir un aperçu de ce à quoi ressemble le mystérieux créateur de contenu sur Minecraft, Dream.

Alors qu’ils commençaient peu à peu à perdre espoir, le 2 octobre, ils ont enfin eu gain de cause. Le youtubeur a finalement révélé son visage au monde entier pour la toute première fois, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce face reveal n’a pas laissé les internautes indifférents.

Cependant avant d’en arriver là, pendant des années, il a dû dissimuler son identité, une tâche qui n’a pas toujours été évidente.

Dream a commencé à se faire remarquer sur YouTube en 2020. Au cours de la pandémie, il a attiré des millions de nouveaux adeptes qui étaient autant séduits par le contenu qu’il proposait qu’intrigués par son masque. Tout ce que sa communauté savait, c’est qu’il vivait à Orlando, en Floride.

Ça semble bien peu, mais à ses yeux c’était suffisant pour qu’il puisse être reconnu en public. À tel point que les 2 dernières années n’ont pas été des plus faciles pour lui. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, le youtubeur a révélé les efforts insensés qu’il a déployé pour garder son identité secrète.

“Je me réveillais, j’allais sur mon ordinateur, je quittais mon ordinateur et je mangeais, je me remettais sur mon ordinateur, puis je sautais dans mon lit et regardais peut-être la télévision ou autre chose”, a-t-il déclaré à Bloomberg. “Même si c’est une chance de 0,0001%, ça n’en vaut pas vraiment la peine”, a-t-il ajouté.

“Je préférais que ce soit mon moment”, a déclaré le YouTuber, avant de révéler comment il prenait ses précautions, notamment en se rendant dans différents États pour des rendez-vous médicaux et pour passer du temps avec sa famille.

“Je me rendais dans un autre État pour aller chez le dentiste”, a-t-il déclaré. “Je suis finalement allé avec ma mère au cinéma et dîner, c’état la première fois depuis longtemps et pour ça je suis allé en Géorgie”

Maintenant qu’il a enfin dévoilé son visage, le youtubeur peut enfin profiter de la vie sans avoir à changer d’État pour autant.