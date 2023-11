Le papa du Mandalorian à la tête de la franchise Star Wars : les fans sont divisés

Star Wars a connu de nombreux changements au fil des ans, mais cette fois c’est un connaisseur qui va superviser la galaxie lointaine. Pourtant, les fans ne semblent pas très enthousiastes.

La dernière décennie a été haute en action et en dramas pour la franchise Star Wars. Une nouvelle trilogie provoquant toujours plus de tollés chez les fans, des séries dérivées suite à l’arrivée de Disney dans le game, des jeux en tout genre… Et à présent que le raz-de-marée est passé, on aurait pu penser que la paix était revenue dans la galaxie. Mais c’est loin d’être le cas.

Car on sait déjà qu’il va y avoir d’autres longs-métrages, dont un reprenant les aventures de la Jedi Rey. Les jeux vidéo n’ont pas fini de faire parler d’eux, les séries non plus… et au milieu de toutes les nouveautés qui s’annoncent, une information vient de tomber : c’est Dave Filoni, le créateur du Mandalorian ou, plus récemment d’Ahsoka, qui va être chargé de superviser la franchise, en tant que directeur créatif. Et la pilule ne passe pas si bien du côté des fans.

Dave Filoni, un connaisseur de l’univers Star Wars ?

2023 Lucasfilm Ltd. & TM

Filoni a travaillé en tant que showrunner pour des séries dérivées, telles que The Mandalorian mais aussi pour Ashoka. Mais si son nom est devenu connu grâce à ces projets, il a en réalité commencé à travailler aux côtés de George Lucas sur la série animée Clone Wars il y a près de vingt ans.

Aujourd’hui, sa nouvelle promotion le place bien plus haut dans la hiérarchie et lui donne davantage de poids dans le processus de décision et de développement de nouveaux projets. Il travaillera étroitement avec la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et la responsable du développement, Carrie Beck.

Lorsqu’il a parlé de sa promotion à Vanity Fair, Filoni a déclaré : “Avec ce nouveau rôle, je suis impliqué dans pratiquement tout ce qui se passe. Lorsque nous planifions pour l’avenir, je suis impliqué dès la phase de conception.“

“Je ne dis pas aux gens ce qu’ils doivent faire,” a-t-il ajouté. “C’est plutôt que j’essaie de les aider à raconter la meilleure histoire possible. Je dois être une aide à travers la galaxie, un peu comme un membre d’un Conseil Jedi.“

Les fans de Star Wars réagissent à l’arrivée de Dave Filoni

Mais bien que Filoni semble clairement enthousiaste pour ce rôle, tous les fans ne suivent pas le mouvement. Certaines réactions sur Twitter/X sont très heureuses, quand d’autres sont particulièrement mitigées :

“ENFIN ! J’ai confiance en Filoni !!!“

“Star Wars continuera d’échouer à créer quelque chose de nouveau et de remarquable. Sous cette direction, tout ce qu’il peut faire c’est des auto-références à l’infini.“

“J’aime comment tout le monde est d’accord sur le fait que Star Wars devrait être PLUS que Dave Filoni lisant ses fanfictions de Star Wars.“

Le nouveau rôle de Dave Filoni ne l’empêchera pas pour autant de cesser ses activités de showrunners au sein de la franchise : “Pour vraiment aider les cinéastes, il était très important pour moi de vivre la même chose qu’eux. Ça me permet d’apporter un autre point de vue sur les défis à relever pour raconter ces histoires. Je me sens plus capable d’être réellement utile ainsi, plutôt que de me contenter de dire que les Jedi sont comme ci, les Sith sont comme cela…“