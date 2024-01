Les créateurs de Game of Thrones reviennent sur la fin difficile de la série

Près de cinq ans après la fin de la série HBO Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss ont enfin abordé les critiques assassines du tristement célèbre final de la série.

L’ascension et la chute de Game of Thrones doivent être vues comme une parabole de la culture populaire : elle avait tout – des fans dans le monde entier, une narration inégalée, un spectacle calculé – pour finalement retomber comme un soufflé lors de sa dernière saison.

Comme porte-étendard de la high-fantasy dans les années 2010, elle est devenue la série la plus populaire au monde, imposant à nouveau ce genre dans la pop culture comme le Seigneur des Anneaux avait pu le faire auparavant. Mais ça, c’était avant la Saison 8, et plus encore son dernier épisode que nombre de fans n’ont jamais pu digérer.

En cette année 2024, nous aurons néanmoins droit à la deuxième saison de House of the Dragon, une série qui a restauré la foi des spectateurs en Westeros. Quant aux showrunners de Game of Thrones, ils sont depuis passé à autre chose avec leur série sci-fi Le Problème à 3 Corps prévu pour mars 2024.

Cela n’a pas empêché David Benioff et D.B. Weiss de rompre enfin avec cinq années de silence pour enfin aborder la réception catastrophique de Games of Thrones dans ses derniers épisodes.

Les créateurs de Game of Thrones abordent enfin le tollé de la Saison 8

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, David Benioff et D.B. Weiss ont discuté des réactions enflammées à Game of Thrones, et en particulier à la dernière saison tant décriée :

“On espère toujours que tout le monde va aimer ce qu’on fait, et ça aurait été génial si 100% des gens l’avaient aimé, mais ce n’était pas le cas,” a déclaré David Benioff.

“On peut tellement s’enliser dans l’opinion publique que l’on passe toute sa vie à chercher sur Google et à chercher des gens qui pensent d’une manière ou d’une autre.”

Certains téléspectateurs ont tellement détesté le final qu’ils ont lancé une pétition intitulée : “Refaites la saison 8 de Game of Thrones avec des scénaristes compétents.”. Loin d’être passée inaperçue, cette dernière a réuni plus d’1,8 million de signatures, témoignant du mécontentement des fans.

Weiss a ajouté : “Même des retours super positifs vous font vous sentir bizarre et tendu. Les feedbacks sont comparables à une drogue, et dès que nous avons décidé de nous sevrer – la dernière fois que j’ai googlé mon nom était en 2013 – le niveau de stress ambiant dans nos vies a diminué de 50% du jour au lendemain.”

Les réactions en ligne autour de la dernière saison de Game of Thrones se sont depuis bien calmées, mais cela ne signifie en rien que les fans se sont mis à apprécier le final de la série. la plupart ont fait la paix avec une fin qu’ils n’aimaient pas, mais d’autres ne peuvent pas lâcher prise.

Fort heureusement, cette tension en ligne ne semble pas nécessairement se traduire dans la vie réelle, comme l’explique D.B. Weisse :

“Il y a une décence sous-jacente lorsque les gens vous reconnaissent en tant que personne et vice versa. Il se passe quelque chose dans la transition de l’interaction humaine vers le en ligne qui rend les choses plus agressives.”

Pour les afficionados de Westeros, l’aventure continue avec House of the Dragon. Alors que la Saison 2 est prévue pour l’été 2024, l’on sait déjà que la Saison 3 est en préparation.

