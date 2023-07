Comment télécharger Threads : L’alternative Twitter d’Instagram

Vous vous demandez comment télécharger Threads, la nouvelle plateforme concurrente de Twitter par Instagram ? Suivez alors ce guide.

Threads a enfin vu le jour. Vous vous demandez peut-être si vous aurez besoin d’un accès spécial pour utiliser cette nouvelle application, à l’instar de Bluesky. Heureusement, Threads ne nécessitera pas de système d’invitation.

Avec la direction prise par Elon Musk à la tête de Twitter, la plateforme est en plein bouleversement, poussant beaucoup à penser qu’une alternative à Twitter pourrait être la prochaine meilleure manière de rester connecté avec leurs amis. Nous avons alors vu surgir une panoplie de ces alternatives au cours des six derniers mois, comme CoHost, Bluesky et d’autres encore.

Mais Instagram semble prêt à livrer la plateforme la plus complète et stable de toutes. Compte tenu du fait que Meta détient également WhatsApp et Facebook, il sera assez simple pour la société de proposer un produit capable de gérer un grand nombre d’utilisateurs et un volume de trafic conséquent.

Mais pour l’instant, Threads est victime d’un géoblocage, empêchant son téléchargement en Europe depuis les plateformes traditionnelles comme l’App Store et le Play Store.

Cependant, certaines méthodes permettent de tout même contrer cette restriction. Découvrez alors comment vous pouvez télécharger Threads en Europe actuellement.

Comment télécharger Threads sur iPhone ?

Pour installer Threads sur iPhone, vous allez devoir devoir créer un compte Apple américain. Afin de vous aider, suivez notre petit guide pratique :

Déconnectez-vous de votre compte Apple actuel

Créez un nouveau compte en sélectionnant bien “États-Unis” comme région

Une fois votre compte finalisé, vous recevrez un code de vérification par email. Entrez ce code sur votre iPhone pour terminer la création de votre compte

Dirigez-vous ensuite sur l’App Store et recherchez Threads afin de télécharger l’application

Vous pourrez bien évidemment revenir à votre compte Apple habituel en vous déconnectant simplement de votre compte US

Les utilisateurs Android peuvent installer Threads en passant par le téléchargement d’un fichier APK. Afin de vous aider, suivez notre petit guide pratique :

Dirigez-vous dans les paramètres de votre téléphone dans la section Sécurité afin d’activer l’option “Installer des applications depuis des sources inconnues” Téléchargez ensuite le fichier APK de Threads en cliquant ici Installez ensuite le fichier et suivez simplement les instructions pour installer Threads

Comment télécharger Threads sur ordinateur ?

Threads n’est actuellement pas utilisable sur les ordinateurs de bureau. La société semble vouloir privilégier la prolifération de l’application avant de lancer sa version sur ordinateur.

Comme Facebook et Instagram, Threads est une plateforme principalement mobile. Mais vous pouvez toujours consulter les profils et les posts via un ordinateur de bureau. Vous ne pouvez simplement pas publier de contenu.