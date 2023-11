Les studios Marvel ne sont certainement pas les premiers à utiliser des scènes post-générique, mais la pratique est devenue une norme dans leurs films. Combien y en a-t-il dans le dernier long-métrage, The Marvels ?

Commencée avec Iron Man en 2008, la tradition d’insérer une, deux, trois, ou parfois quatre scènes supplémentaires à la fin de leurs films s’est implantée chez Marvel. Teasers de prochaines histoires, Easter eggs pour les fans, moments amusants qui ne trouvaient pas leur place dans l’intrigue principale, la scène post-générique est presque devenue la signature de la franchise.

Forcément, chaque sortie, qu’elle concerne un long-métrage au cinéma ou une série sur les plateformes de streaming, force les spectateurs à rester jusqu’à la fin du générique. Mais là où les séries comme Loki permettent aux fans de passer ce défilement de texte d’un simple clic, il n’en va pas de même au cinéma. Alors, combien y a-t-il de scènes post-générique dans The Marvels, sorti au cinéma le 8 novembre 2023 ?

Combien de scènes post-générique y a-t-il dans The Marvels ?

Autant le dire tout de suite : The Marvels ne comporte qu’une seule scène post-générique.

Ce qui contribue à la courte durée du film. mais attention, il ne faudrait pas la confondre avec une séquence qui se joue AVANT les crédits et qui ressemble à une scène post-générique.

Car la grande scène est à mi-chemin dans le générique. Plus précisément, elle se trouve apès les animations, et promet encore plus d’action à l’avenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Le grand patron de Marvel explique les scènes post-générique du MCU

Concernant les scènes post-générique, le patron de Marvel Kevin Feige a un avis bien tranché, qu’il a partagé auprès de ComicBook : “La vérité est que tous les plans ne concernent jamais uniquement l’avenir. Il y a des plans où ils mangent du shwarma, ou Captain America disant que vous devez apprendre à être patient. (…) Donc elles sont toujours amusantes pour nous.“

“Nous ne voulons pas que tout se ressemble. (…) Certains des films et des séries se connecteront, d’autres non. Je pense qu’il est tout aussi important que nous puissions avoir des histoires introductives autonomes comme Miss Marvel, comme Moon Knight, en plus de choses qui s’interconnectent et construisent vers une histoire plus large. Une grande partie de ce que nous avons fait jusqu’à présent a été de construire cette histoire plus vaste, évidemment avec The Kang Dynasty et la saga du Multivers, et maintenant je pense que les gens, j’espère, seront prêts pour ce voyage.“

The Marvels est disponible en salles depuis le 8 novembre 2023.

