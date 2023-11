Le film Christmas Express existe-t-il ? Explication de la “suite” du Pôle Express

Tous à bord ! Vraiment ? C’est en tout cas ce que croient les fans du Pôle Express, convaincus qu’une suite intitulée The Christmas Express (L’Express de Noël) sortira cette année. Alors, fuite ou fake ?

Le Pôle Express a débarqué dans les salles de cinéma en 2004. Réalisé par Robert Zemeckis et avec Tom Hanks dans non pas un, ni deux, mais cinq rôles distincts, dont celui du père Noël en personne, il raconte l’histoire d’un jeune garçon désillusionné par l’idée de Noël.

Le film a été un succès au box-office, et près de 20 ans plus tard, il est désormais considéré comme un classique pour la période des fêtes. C’est pourquoi l’annonce d’une suite hypothétique a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme : des centaines de milliers de fans à travers le monde se sont dits impatients de découvrir The Christmas Express… sauf qu’il y a un hic.

Y a-t-il une suite au Pôle Express intitulée The Christmas Express prévue prochainement ?

Non, The Christmas Express n’existe pas, et il n’y a pas de suite au Pôle Express en cours de développement.

facebook : yoda bby aby

Une affiche pour le faux film a été partagée par YODA BBY ABY (une page anglophone se présentant comme satirique, et qui n’est donc pas une source fiable d’informations cinéma). Mais comme souvent sur les réseaux, certains internautes n’ont pas pris la peine de se renseigner avant de partager : et The Christmas Express est devenu viral.

La page pousse même la blague un peu plus loin, fournissant un synopsis “officiel” : “Préparez-vous pour une aventure de Noël chaleureuse avec The Christmas Express mettant en vedette Tom Hanks dans le rôle de Woodford Newton. Lorsqu’un accident fatidique se produit pendant le trajet en train de Noël de sa ville, Woodford est choisi par un ange pour devenir l’Esprit de Noël, répandant la joie et la croyance chez les enfants sur Le Pôle Express. Ce préquel enchanteur du classique bien-aimé promet de capturer la magie de Noël d’une manière que seul Tom Hanks sait offrir. Tous à bord pour un voyage de merveille et de joie !“

Mais parce que Noël, ce n’est pas toujours des bonnes nouvelles, il va falloir se faire une raison : non, aucun préquel n’est prévu pour Le Pôle Express. Ce qui n’est pas forcément plus mal.

