Chainsaw Man chapitre 150 : enfin une date de sortie après la pause du manga

Les lecteurs de Chainsaw Man attendaient avec impatience de voir la transformation de Denji dans le chapitre 150, mais le manga a été mis en pause. On a une bonne nouvelle : il y a dorénavant une date de sortie.

En pleine guerre civile, Fumiko essaie d’aider Denji et Nayuta, mais cette dernière continue de l’irriter. Dans le chapitre précédent, Denji demande à Fumiko s’il devrait se transformer en Chainsaw Man pour combattre les manifestants, mais l’officier de la sécurité publique interrompt immédiatement ses pensées.

Cependant, les choses devenant de plus en plus chaotiques de jour en jour, on peut supposer en toute sécurité que nous verrons bientôt notre héros diabolique préféré revenir avec ses tronçonneuses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga Chainsaw Man ne reçoit généralement pas de spoilers en avance, rendant l’attente entre chaque chapitre toujours plus grande. Alors, sans plus tarder, découvrons quand le prochain volet du manga surnaturel sera publié.

Le chapitre 150 de Chainsaw Man sera publié le mardi 5 décembre 2023 sur le site Manga Plus. Il sera disponible dès 16h en France.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Résumé du chapitre 149 de Chainsaw Man

TATSUKI FUJIMOTO/shueisha/manga plus

Le chapitre intitulé “Le Choix du Démon” commence avec un prédicateur qui affirme qu’il avait vu juste sur la guerre avec les démons. Tandis que Denji se cache avec Fumiko et Nayuta, il demande s’il peut se transformer en Chainsaw Man pour arrêter la fièvre qui s’empare de la foule. Mais Fumiko déclare que c’est une très mauvaise idée et dit que c’est son devoir de protéger Denji et Nayuta. Cette dernière affirme qu’elle est plus puissante qu’elle et sait comment se débrouiller seule.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’instant suivant, Denji et Nayuta envisagent de rentrer à la maison pour nourrir leurs animaux de compagnie, et lorsque Fumiko essaie de les arrêter, elle devient l’ennemie de Nayuta, qui décide de la tuer. Nayuta est à deux doigts d’y parvenir, mais Denji parvient à la distraire pour laisser fuir l’officière. Les deux démons décident alors de rentrer à la maison nourrir leurs animaux de compagnie, et donc d’épargner les humains.

Rendez-vous donc le 5 décembre pour voir si les toutous et les minous auront eu à manger dans Chainsaw Man !