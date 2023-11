Est-ce que Missy meurt dans Young Sheldon ?

Young Sheldon transporte les fans dans le passé de la famille de Sheldon Cooper, dévoilant ses relations avec ses frères et sœurs, Missy et George. Missy traverse une phase rebelle au milieu d’une tornade dans le final de la saison 6 de la série : est-ce qu’elle meurt ?

De toute la famille Cooper, Sheldon est une exception, de par son esprit de génie et son penchant pour la science. Ses frères et sœurs semblent “normaux” en comparaison. Young Sheldon présente Missy comme la sœur jumelle de Sheldon : elle n’a aucun problème avec le fait de confronter les autres, aime l’argumentation, est impertinente et, globalement, offre une personnalité plutôt charmante.

Tout au long de Young Sheldon, Missy a droit à ses moments difficiles avec son frère, mais globalement elle se soucie de lui. Dans la saison 6 de la série, elle est une adolescente et traverse toutes les émotions complexes qui accompagnent cette étape de la vie.

Et la jeune fille a ses petits moments de rebelle, causant quelques problèmes. Lors du final de la saison 6 de Young Sheldon, une tornade imminente menace Missy et son père. Mais qu’est-ce qui arrive à l’adolescente ?

Attention : spoilers à suivre !

Missy meurt-elle dans la tornade dans la saison 6 de Young Sheldon ?

Non, Missy ne meurt pas : elle est vivante et en bonne santé à la fin de la sixième saison, après avoir eu une conversation sincère avec son père.

En tant que jeune adolescente, Missy devient encore plus rebelle lorsque la nièce du pasteur Jeff, Tonya, arrive en ville. Elles parviennent à s’échapper la nuit et sont surprises par Sheldon, qui essaie de s’acclimater au fuseau horaire de l’Allemagne.

Alors qu’elle supplie son frère de ne pas la dénoncer, le besoin inné du héros de protéger sa sœur en l’empêchant de faire quelque chose de mal le pousse à faire exactement l’inverse. Missy se retrouve en colère contre les actes de Sheldon, surtout après avoir été sermonnée par leur père.

Bien qu’elle se soit ensuite excusée, Missy est toujours en colère contre son frère. Mais elle les accompagne quand même à l’aéroport pour dire au revoir à Sheldon et Mary qui partent pour l’Allemagne, le serrant dans ses bras. Sur le chemin du retour, une alerte à la tornade est émise, ce qui va changer la vie de Missy. Elle et son père sont forcés d’abandonner leur voiture et de se coucher dans un fossé pour se protéger de la tempête.

Au milieu du chaos et de la pluie battante, la saison 6 de Young Sheldon se termine sur Missy qui se confie à son père. Elle admet qu’elle est devenue rebelle mais ne comprend pas pourquoi. Non, Missy ne meurt pas dans Young Sheldon, et utilise plutôt cette expérience de mort imminente pour peut-être prendre un nouveau départ dans la saison 7.

Car après tout, Missy fait des apparitions dans The Big Bang Theory.