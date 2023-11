Boruto : pourquoi les fans sont inquiets pour Sasuke

Boruto : Two Blue Vortex a débarqué avec son quatrième chapitre et sa conclusion a fortement inquiété les fans pour Sasuke. Pourquoi ?

La première partie de Boruto s’est conclue en avril 2023, et après une pause de trois mois, le manga est revenu en août 2023 dans une deuxième partie. Mais cette fois, nous rencontrons un Boruto qui a perdu son innocence et est beaucoup plus fort qu’avant. Bien sûr, il avait beaucoup souffert depuis que Kawaki et Eida, par leurs efforts conjoints, avaient fait croire à tout le monde à Konoha qu’il avait tué Naruto, son propre père.

Eh bien, le saut dans le temps de Boruto nous a également présenté Sarada adulte, Kawaki, et Code, ainsi que plusieurs autres personnages qui ont joué un rôle pivot dans la première partie. Cependant, un personnage qui n’a pas été mentionné dans les trois premiers chapitres est aussi apparu : Sasuke.

Chaque fan attendait avec impatience son arrivée, et il est finalement vu dans le quatrième chapitre. Mais pas comme on pouvait l’espérer. Et même si le mentor de Boruto était présent dans le chapitre 4, personne n’était vraiment heureux de le voir de cette manière.

Le Chapitre 4 de Two Blue Vortex met finalement en scène Sasuke

Le Chapitre 4 de la partie 2 de Two Blue Vortex propose un combat entre Code, Boruto et de nouvelles entités qui prennent la place d’autres personnages coincés dans des arbres. Elles sont en réalité des Shinju, et se présentent comme ayant une conscience éveillée. Après la fuite de Code, puis celle, de justesse, de Boruto, on découvre alors la triste réalité.

Car quand Boruto demande à Sasuke d’attendre encore un peu, le manga nous révèle que le personnage est piégé lui aussi dans un arbre. Il est peu probable qu’il soit mort, mais il n’est certainement pas en bonne position. Cela dit, Sasuke est l’un des personnages favoris des fans. Et ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur inquiétude.

“Je ne peux plus ne pas voir ça maintenant. Sasuke est un arbre. Ils lui ont pris son bras. Puis son œil. Maintenant, ses jambes sont parties. Il fait un cosplay Groot.“

“Il y a DÉJÀ un compte gimmixk pour compter le temps passé par Sasuke en arbre“

“Naruto emprisonné dans une dimension différente, Sasuke coincé dans un arbre, Kakashi en lune de miel éternelle avec Gai, Shikamaru n’est même pas respecté par ses propres genin… SAKURA, VIENS SAUVER CE VILLAGE, JE T’EN SUPPLIE.“

On ne sait toujours pas exactement ce qui est arrivé à Sasuke et comment il s’est retrouvé piégé dans un arbre, mais espérons que nous aurons quelques éclaircissements dans le chapitre à venir.

