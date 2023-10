Bodies sur Netflix : l’auteur donne son avis sur une saison 2

La nouvelle série Netflix, Bodies, va au-delà du simple thriller policier en proposant une histoire mélangeant différents genres. Et sa fin semble laisser planer le suspense : alors, aura-t-elle droit à une saison 2 ?

Les comics de Si Spencer ont réussi à se frayer un chemin jusqu’aux écrans de Netflix, adaptés par Paul Tomalin en série. Pourtant, le showrunner n’était lui-même pas certain que Bodies pourrait devenir une série, jugeant le récit “trop étrange” pour le format. Heureusement, l’erreur est humaine et Netflix a tenu le pari, sortant d’un coup les huit épisodes de l’adaptation le 19 octobre 2023.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De quoi ça parle ? Netflix nous présente le synopsis de Bodies ainsi : “Sur des décennies, les détectives s’efforcent d’empêcher Elias de transformer l’histoire. Les mots suffiront-ils pour briser la boucle et sauver des milliers de vies ?” Dès le départ, ce sont quatre détectives qui tombent sur un corps non identifié dans un quartier de l’est de Londres. Dès lors, une course contre le temps se lance, pour tenter d’éviter une tragédie. Mais cette course durera-t-elle assez pour une seconde saison ?

Y aura-t-il une saison 2 de Bodies ? L’avis du showrunner

La fin de la série laisse planer le doute, jouant avec les nerfs des spectateurs. Mais elle est surtout libre d’interprétation, car les scénaristes n’ont pas l’intention de revenir plancher sur Bodies. Lors d’une session de questions-réponses pour la projection en avant-première de la série, Paul Tomalin a expliqué pourquoi il voyait l’adaptation comme un one shot :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous sommes allés voir Netflix et avons dit que nous voulions arrêter là. Nous ne comptons pas étirer l’intrigue. Souvent, lorsqu’on prépare les présentations pour les responsables de programmation, tout le monde veut savoir s’il y aura une saison 2.“

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“J’ai grandi dans les années 80 avec des films. Je suis tombé amoureux des vraies fins. Pour les scénaristes, les séries sont un vrai exercice mental dans lequel vous pouvez vous plonger, mais il y a aussi un tel frisson à être concentré. Souvent, vous regardez une série en vous demandant combien il y a encore de saisons. Vous devez vraiment avoir un sacré rhume pour pouvoir rattraper votre retard.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est pour ça que ce sera une saison unique. Il y a huit étapes, comme un film de huit heures. On vous laisse, espérons-le, étourdi et chancelant à 5 heures du matin quand vous devez aller travailler le lendemain. La série se binge-watche, et j’adore ça parce qu’il y a la certitude d’avoir une fin. Parfois, vous pouvez sentir que les choses traînent en longueur, mais Bodies ne s’éternisera jamais.”

Libre au spectateur de se faire son propre avis sur la fin de Bodies. Et si la série n’a pas suffi, il existe toujours les excellents comics DC signés Si Spencer.

L’article continue après la publicité