C’est officiel, il y aura bien une saison 7 de Black Mirror sur Netflix

Black Mirror, l’une des séries originales les plus populaires de Netflix, est prête à revenir pour une saison 7 explosive.

La série d’anthologie a été diffusée pour la première fois en 2011. le principe est simple, mais efficace : chaque épisode explore un aspect de notre existence, en prenant en compte une société qui flirte tous les jours avec la technologie. Déviances sur les réseaux sociaux, progrès, craintes de l’intelligence artificielle et autres robots, théories futuristes (ou pas), tout y passe pour peu qu’il y ait un écran dans le scénario.

Les fans avaient attendu quatre ans pour la saison 6 et sa fournée de nouveaux épisodes, toujours avec des stars plus renommées les unes que les autres. Mais il semble bien qu’une telle attente ne soit pas prévue pour voir un nouveau chapitre débarquer sur nos écrans.

La saison 7 de Black Mirror confirmée et en production

Variety a en effet récemment révélé qu’une nouvelle pièce a été mise dans la machine. Oui, Black Mirror aura droit à sa saison 7. Et non, ce n’était pas simple de l’obtenir, pour des problèmes de droits, de grèves, et autres.

Car d’après Variety, les détenteurs des droits de Black Mirror se sont séparés, et lesdits droits ne sont plus sous l’égide de Netflix. Heureusement pour les abonnés du géant du streaming, un accord lui permet cependant de pouvoir exploiter encore la série et son titre devenu iconique.

Bien qu’aucun casting n’ait été annoncé à ce stade, la nouvelle saison est prévue pour entrer en production plus tard cette année, sous la responsabilité de son créateur Charlie Brooker.