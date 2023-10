Une bagarre éclate durant l’avant-première de Five Nights at Freddy’s

Une bagarre a éclaté lors d’une avant-première du film Five Nights at Freddy’s en Angleterre, montrant dans une vidéo plusieurs spectateurs en train de se battre au premier rang de la salle.

Les jeux vidéo rendent-ils violents ? On rigole, vous pouvez remballer l’artillerie lourde. Surtout qu’ici, il est question d’un film : l’adaptation de la franchise de jeux Five Nights at Freddy’s, dans laquelle le joueur doit survivre cinq nuits, enfermé dans une pizzeria en compagnie de mascottes animatroniques aux intentions meurtrières.

Le film n’est pas encore sorti, mais les spectateurs anglais ont déjà pu se faire un avis dessus lors d’une avant-première. Et il semblerait que les personnes dans la salle aient passé un très mauvais moment.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est quoi, Five Nights at Freddy’s ?

À l’origine une série de jeux vidéo d’horreur, la franchise surnommée FNAF par ses fans a été adaptée en un film en prises de vue réelles. À l’affiche de ce long-métrage à très petit budget (déjà rentabilisé avant même sa sortie en salles), on peut compter sur Josh Hutcherson de Hunger Games et Matthew Lilliard de Hackers.

L’histoire est on ne peut plus simple : un homme est embauché comme gardien de nuit dans une pizzeria (aussi surprenant que ce soit, le secteur a l’air de recruter). Ce qui semblait être un boulot planqué et peinard s’avère finalement très angoissant quand les mascottes toutes pétées et aux tronches fracassées se mettent à vivre leur vie et harceler le pauvre gardien.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une bagarre pendant l’avant-première du film Five Nights at Freddy’s

C’est dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qu’on peut découvrir la baston entre plusieurs spectateurs. Une personne du public a filmé les gêneurs durant la projection de l’avant-première à Londres. La courte séquence montre un groupe d’individus échangeant des coups au premier rang de la salle, alors que le générique de fin défile en arrière-plan. Et visiblement, les bagarreurs aussi filmaient, les flash de leurs téléphones étant allumés.

Mais qu’est-ce qui a bien pu déclencher les hostilités ? L’auteur de la vidéo a déclaré qu’il n’en savait rien, mais précise que la plupart du public se plaignait du film. Il pourrait donc s’agir d’une simple histoire de désaccord entre deux groupes, et de la manière de l’exprimer : “Chacun dans la salle se plaignait simplement et ils ont commencé à se battre à la fin du film. Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certains internautes dans les commentaires du post semblent cependant sous-entendre qu’il y a là un quiproquos, affirmant que les personnes mises en cause ne faisaient que s’amuser. Une autre vidéo postée par l’un des participants sur TikTok montre en effet des jeunes chahutant en souriant. Malheureusement, les vidéos amateures ne permettent pas de juger de toute la situation. Sans oublier que la majeure partie des bagarreurs du point de vue plus éloigné semblent ne s’en prendre qu’à une ou deux personnes au premier rang. Affaire à suivre, donc ?

Five Nights at Freddy’s sortira le 8 novembre dans les salles françaises. Et pour ceux qui seraient déçus de ne pas pouvoir le regarder à Halloween, on a une liste de films qui font flipper qui sont déjà sur grand écran pour votre 31 octobre.

L’article continue après la publicité