L’auteur de One Piece présente ses excuses pour le chapitre 1098

Le chapitre 1098 de One Piece continuera sur le flashback de Kuma, mais le mangaka Eiichiro Oda a tenu à s’excuser pour ce volet. Pourquoi ?

Le manga One Piece est entré dans sa Saga Finale l’année dernière, et depuis, l’arc de l’île Egghead a mis de côté à plusieurs reprises les aventures de Luffy. Cette fois, alors que l’équipage du Chapeau de Paille était occupé à combattre l’Amiral Kizaru et Saint Jaygarcia Saturn, le manga entre dans le flashback de Kuma.

Nous voyons sa vie tragique depuis sa naissance, ses luttes en tant qu’esclave, et comment il a rejoint l’Armée Révolutionnaire. Le flashback se poursuit encore dans le manga, et nous pourrions donc voir sa vie avec Bonney et la raison pour laquelle il est devenu un Pacifista.

Le chapitre 1098 de One Piece est prêt à sortir ce week-end, mais Eiichiro Oda estime que des excuses sont nécessaire. Car ce qu’il a dessiné n’est pas tout à fait ce à quoi on pourrait s’attendre,et c’est un cas rare dans l’histoire de One Piece.

Pourquoi Eiichiro Oda s’est excusé pour le chapitre 1098 de One Piece

Un internaute habitué à relayer des informations sur One Piece a partagé une traduction du message d’Eiichiro Oda concernant le chapitre 1098 : “Je n’ai pas pu terminer les dessins à temps. Désolé.“

“Des esquisses de mauvaise qualité (version non finie)“

L’internaute ajoute également son propre commentaire sur le chapitre dans le même tweet. Il dit : “Le chapitre est lisible à 100 % ; il a toutes les cases et les textes, mais certaines pages ne sont pas dessinées à 100 %. Certaines cases n’ont que l’esquisse précédant le dessin final (des esquisses avec pas mal de détails, pas comme celles que Togashi fait dans Hunter x Hunter).“

“D’autres ont des parties du dessin qui sont terminées à 100 %, mais certaines parties sont des esquisses, il y en qui n’ont pas les ombres, ou il manque des arrière-plans… C’est une sensation très étrange quand je le vois. Évidemment, la version parfaite sera publiée dans le tome 108. Ils ne vont pas le laisser comme ça.“

Un emploi du temps chargé pour l’auteur de One Piece

Eiichiro Oda prend également une pause du manga après le 1098, ce qui signifie que le chapitre 1099 de One Piece sera retardé. L’emploi du temps chargé de l’auteur n’est plus un secret pour ses fans.

Car 2023 a été une année incroyable pour l’univers des pirates, avec l’adaptation en anime de la technique du Gear 5 de Luffy, la série en live-action sur Netflix sur laquelle Oda est consultant, et le manga levant le voile sur plusieurs mystères dans la Saga Finale. Enfin, le fait que le chapitre 1097 n’ait que 13 pages et que le 1098 n’en propose que 15 semble confirmer un emploi du temps chargé pour l’auteur.

Pour rappel, le chapitre 1098 de One Piece sortira le 12 novembre sur Manga Plus. Pour en savoir plus, on vous explique tout sur ce volet des aventures des pirates dans un article plus détaillé ici.