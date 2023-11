Final de L’Attaque des Titans : date, trailer, tout ce qu’on sait

L’épisode final de L’Attaque des Titans arrive bientôt. Date et heure de sortie, intrigue, bande-annonce, voici tout ce qu’on sait sur le dernier volet des aventures du Bataillon d’Exploration.

L’Attaque des Titans a été l’un des animes les plus influents de ces dernières années, et sa conclusion est évidemment vue un événement très important. Malgré une saison finale étendue en trois parties sur presque trois ans, les fans sont toujours là, et toujours aussi impatients.

La fin du manga de Hajime Isayama avait déjà été un événement marquant. Il va de soi que ce tout dernier épisode s’accompagne de nombreuses questions pour les fans. Voici donc tout ce que nous savons sur le dénouement de L’Attaque des Titans, alors que l’attente touche à sa fin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sort l’épisode final de L’Attaque des Titans ?

Le grand final de L’Attaque des Titans sortira le 5 novembre sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Et pour les plus impatients, il faudra soit se lever tôt, soit se coucher tard, car l’épisode sortira à 1h du matin !

Bande-annonce de l’épisode final de L’Attaque des Titans

Les spectateurs ont dû se montrer patients, mais le studio MAPPA a su se montrer généreux en offrant de nombreux teasers et bandes-annonces. Vous pouvez les retrouver ci-dessous :

Casting de l’épisode final de L’Attaque des Titans : qui apparaîtra dans ce dernier volet ?

crunchyroll

Les personnages de L’Attaque des Titans ont tendance à disparaître brutalement, mais de nombreux rôles sont confirmés pour l’épisode final, du moins pour la version japonaise doublée.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour la distribution principale, Yuki Kaji, Yui Ishikawa et Marina Inoue reprendront leurs rôles respectifs d’Eren Jäger, Mikasa Ackerman et Armin Arlelt.

Pour ce qui est du casting secondaire principal, Hiroshi Kamiya prêtera sa voix à Levi Ackerman, Kishou Taniyama jouera Jean Kirschtein, Hiro Shimono sera la voix de Connie Springer, et Yoshimasa Hosoya reviendra en tant que Reiner Braun.

Intrigue du dernier épisode de L’Attaque des Titans : que va-t-il se passer ?

Eren a lancé le grand terrassement, et d’innombrables titans colossaux sont en marche pour faire table rase de l’humanité et du monde en général. Les derniers membres du bataillon d’exploration se sont lancés à sa poursuite, et leur objectif est double : tenter de raisonner Eren, ou l’éliminer. Les peuples d’Eldia et de Mahr vont devoir mettre de côté leurs différends pour espérer voir un nouveau jour se lever.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si l’anime suit globalement la trame du manga, il est à noter que l’auteur Hajime Isayama a présenté ses excuses auprès de MAPPA pour des images très dures que le studio a dû adapter. De plus, le réalisateur de la série a annoncé qu’il y aurait une scène inédite dans l’anime, écrite par l’auteur du manga.