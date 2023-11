L’Attaque des Titans : les 7 titans les plus flippants de l’anime

Les antagonistes surdimensionnés de L’Attaque des Titans adoptent des formes humanoïdes grossièrement exagérées. Ils ne se ressemblent jamais, et c’est là que réside l’horreur.

Ou du moins, c’est la raison pour laquelle les titans terrifiants de la série d’animation continuent de nous donner des frissons, même après quatre saisons. Au début, les titans peuvent sembler presque comiques dans leur représentation. Mais les rires (gênés) s’estompent rapidement pour laisser le spectateur profondément traumatisé. Et il est impossible de s’habituer totalement à leur apparence, tant elle varie.

Ils ne sont pas toujours prévisibles – que ce soit dans leurs actions ou leur visuel – et figurent ainsi parmi les créatures les plus effrayantes jamais vues à l’écran. La fin de la série est l’occasion de jeter un coup d’œil à certains des titans les plus terrifiants apparus au cours des quatre saisons de l’anime épique.

Le titan souriant de Dina Fritz

Dina Fritz ? Le titan souriant ? Souvenez-vous : c’est celui qui a mangé la mère d’Eren. Ce titan effrayant est l’un des premiers de la série à avoir marqué les spectateurs. D’autant plus que la première fois que Hannes se retrouve devant lui, le soldat abandonne toute fanfaronnade et s’enfuit. C’est d’ailleurs ce qui sauvera Mikasa et Eren.

Plus tard dans la série, le soldat voudra se racheter et se venger alors que le titan apparaîtra une nouvelle fois. Dans sa volonté de protéger un Eren incapable de se transformer, Hannes fera de son mieux face au monstre qui aura fait flipper toute une génération de spectateurs.

Le titan de Rod Reiss

Rod Reiss, héritier royal, se transforme en titan après que sa fille Historia ait brisé la seringue contenant le sérum cérébro-spinal, qu’il lèche à même le sol. Sa forme de titan pourrait en fait être expliquée par la manière inhabituelle avec laquelle il ingère le produit, normalement injecté par piqûre.

En tant que titan, il est immense. Vu au départ rampant au sol dans une forme rappelant presque des insectes, il est pourvu d’un torse large, a des plaies rouges ou des trous sur son dos, et une tête et des membres ridiculement petits. Mais ça ne s’arrête pas là : car après avoir rampé sur plusieurs kilomètres, la chair de son visage et de son ventre a disparu, révélant l’intérieur de son corps.

Le titan d’Ymir

Dans sa forme de titan Mâchoire, Ymir est consciente et capable de communiquer, ce qui en fait une présence particulièrement troublante. Elle est également capable de sortir partiellement de la nuque de sa forme de titan pour interagir. Dérangeant, certes.

Mais c’est cela combiné à l’impact de sa transformation initiale qui la rend incontournable pour cette liste. La montée en tension vers la transformation est parfaitement orchestrée, de sorte que lorsque Ymir saute par-dessus la tourelle (au ralenti) dans la masse de monstres en-dessous, les spectateurs sont prêts à la voir se faire déchiqueter. Alors qu’elle chute, il y a un éclair caractéristique des transformations. Surgit alors l’image horrifique d’un squelette qui évolue rapidement en une figure hurlante aux yeux rouges et aux dents acérées. Et qu’il est vilain, ce titan…

La mère de Conny

Alors que Conny réalise qui est ce titan glaçant qu’il rencontre lors de sa mission dans son village natal, un frisson parcourt l’échine des spectateurs (et celle du soldat aussi, très probablement).

Le titan est déformé et donc incapable de se mouvoir, et repose sur la maison familiale, le toit enfoncé. Les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, on peut ressentir simultanément la présence et l’absence de la mère de Conny. On en viendrait presque à se sentir navré pour ce titan, ce qui rend la chose encore plus perturbante : on ressent l’horreur d’être transformé de cette façon.

Le titan dans les escaliers

Dans L’Attaque des Titans, l’art de construire la tension et de mettre en scène des titans face auxquels nous devrions être très effrayés est magistralement maîtrisé. Lorsque Reiner tombe sur un titan dans les escaliers d’une tour abandonnée, c’est aussi bien une surprise pour lui que pour nous.

Le son s’arrête, alors que la caméra se focalise sur le visage du monstre. Tout alors n’est que grands yeux et sourire grotesque, comme figé dans cette expression tordue, noueuse et monstrueuse.

Le titan parlant

Alors d’accord, la mère de Conny a lâché quelques mots pour souhaiter un bon retour à la maison à son fils, et le titan Bestial peut carrément discuter. Mais quand on découvre très tôt dans la série qu’il existe un titan capable, selon des notes prises dans un carnet, de parler, c’est aussi flippant.

Il s’incline devant Ilse Langnar, et parle d’un ton lent et grave comme si sa taille ralentissait son élocution. Le titan la désigne comme “un sujet d’Ymir“. Ilse prend des notes dans son journal sur le fait qu’il prononce des mots qu’elle peut comprendre, mais elle est clairement effrayée. Il semble exprimer des émotions à travers son visage mais elle n’est pas sûre de ce qu’elle doit ressentir ou comment réagir, et nous non plus.

Malheureusement, et malgré une lutte évidente pour ne pas dévorer la jeune femme, le titan finit par craquer.

Le titan Bestial

Haut de plus de 17 mètres, le titan Bestial arbore une tête toute petite surmontant des épaules excessivement larges et son corps est quasiment intégralement recouvert de poils. Apparu d’abord au loin sans faire mine de s’intéresser aux soldats, on découvre ensuite qu’il est tout à fait capable d’entretenir une conversation avec les humains. Pire : il peut commander les titans normaux.

Même une fois son identité révélée, le titan Bestial reste certainement parmi les monstres les plus terrifiants de l’anime. Responsable du massacre de villages, mais aussi de presque tout le bataillon d’exploration, ses méfaits font de lui l’un des pires adversaires de nos héros.

