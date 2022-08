Arkunir va envoyer des tweets dans l’espace, et vous pouvez choisir lesquels

La star de Twitter, Arkunir, a récemment annoncé son nouveau projet totalement fou dans lequel il va envoyer 10 tweets sélectionnés par les internautes dans l’espace.

Depuis maintenant plus d’un an, Arkunir est devenu un véritable phénomène sur Twitter. Il a enchaîné les actions les plus improbables allant d’une réponse d’Emmanuel Macron, au célèbre ratio de Twitter, et récemment, il a réussi à avoir son propre hamburger à la carte de Burger King.

Désireux de toujours surprendre ses abonnés, il a annoncé le 21 août, un petit concours sur Twitter dans lequel les 10 tweets qui feront le plus de likes seront envoyés dans l’espace.

À l’occasion d’un live qui débutera le 2 septembre à 20h30, Arkunir suivre une vidéo de l’entreprise Sent Into Space qui est la première agence spatiale axée sur le marketing basé sur le thème de l’espace.

Après avoir sélectionné les 10 tweets qui auront reçu le plus de likes le 23 août à 17h, ces petits messages numériques apparaîtront ensuite le 2 septembre sur une tablette qui s’envolera dans l’espace.

À côté de cette tablette, une petite figurine pop du personnage Zeno de Dragon Ball sera également présente.

Les tweets ont déjà commencé à fuser après l’annonce de ce live spécial, et pour le moment, certains commentaires comme ceux de Rebeu Deter et Instant Foot semblent déjà avoir assuré leur place dans l’espace.