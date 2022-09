Alain Chabat fait l’unanimité au ZEvent 2022

Alors que le ZEvent 2022 vit ses dernières heures, les streamers tentent de pulvériser les records des années précédentes en multipliant les coups d’éclats. Néanmoins, parmi les multiples moments cultes qui ont rythmé l’événement caritatif jusqu’à présent, c’est de loin Alain Chabat qui remporte la palme avec ses interventions hilarantes qui font l’unanimité sur la toile.

C’est reparti pour un tour ! Cette année encore une soixantaine de streamers et des centaines de milliers de viewers ont répondu présent, bien décidés à tout donner au cours de ce marathon chargé d’adrénaline pour récolter le plus de dons possibles pour The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.

Alors que l’édition 2022 touche doucement mais sûrement à sa fin, les participants tournent peu à peu leur regard vers la cagnotte, tous avec la même question sur les lèvres : le record de l’année précédente va-t-il être battu ?

Cette question est des plus légitimes, après tout, depuis le lancement du marathon caritatif en 2016, chaque année les streamers ont pulvérisé le record de l’année précédente et pas qu’un peu ! Néanmoins, avec 10 millions d’euros récoltés en 2021 pour Action contre la Faim, le challenge est de taille.

Etoiles / Alain Chabat La participation d’Alain Chabat au ZEvent 2022 va rester longtemps dans les mémoires.

Ce montant astronomique a de quoi en faire pâlir plus d’un, mais au fur et à mesure que la cagnotte se remplit, plus rien ne semble impossible. D’autant plus que les streamers n’ont pas ménagé leurs efforts pour proposer à leurs communautés un show de haute voltige, à commencer par la présence d’Alain Chabat qui co-présente avec Etoiles un question pour un streamer façon Burger Quizz.

Si de multiples éléments du ZEvent 2022 ont semé la discorde parmi les internautes, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alain Chabat met tout le monde d’accord.

La twittosphère et les streamers s’enflamment face à la présence d’Alain Chat au Zevent 2022

Alors que la cagnotte vient de dépasser les 3 millions d’euros, le hashtag “Alain Chabat” s’envole sur Twitter à mesure que les streamers partagent leur rencontre avec l’ancien membre des Nuls et que les viewers commentent ses interventions, qui sont d’ores et déjà considérées comme cultes.

À l’instar de Samuel Etienne, Alain Chabat finira-t-il par succomber à son tour à l’appel des sirènes de Twitch ? Il est trop tôt pour le dire, mais le moins que l’on puisse dire c’est que les internautes sont pour !