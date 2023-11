Les acteurs de Stranger Things convoqués sur le plateau 10 minutes après la fin de la grève

La grève des acteurs a pris fin, et le casting de la série à succès de Netflix, Stranger Things, a très vite été convoqué pour commencer le tournage de leur dernière saison.

La série la plus attendue est prête à revenir sur Netflix puisque Stranger Things se prépare à lancer sa cinquième et dernière saison. Lorsque les fans ont quitté Hawkins dans l’Indiana, les enfants faisaient face à une menace apocalyptique alors que Vecna semait le chaos et volait les âmes des habitants.

Cependant, en raison de la grève de la SAG-AFTRA, la production de la dernière saison n’avait pas pu démarrer. Mais il semble que le casting ait été convoqué puisque la grève est finalement terminée.

L’acteur de Stranger Things dit que le tournage a commencé dès la fin de la grève

David Harbour, qui joue le père adoptif d’Eleven (Millie Bobby Brown) dans Stranger Things, s’est récemment entretenu avec le magazine People lors du gala de vacances de BoxLunch en l’honneur de l’association caritative Feeding America à Hollywood.

Lors de sa conversation avec People, Harbour a donné des nouvelles du tournage de la saison 5 de Stranger Things et de la rapidité avec laquelle la production s’est organisée une fois la grève des acteurs terminée.

“Ils m’ont littéralement appelé, je pense que c’était 10 minutes après le post de la SAG sur Twitter,” a expliqué Harbour, “Le premier AD [Assistant Réalisateur] m’a sorti “Alors, tu prends l’avion pour lundi, pas vrai ? On tournera à Atlanta.”“

Harbour a ajouté qu’il était “ravi” de cette reprise rapide car il était “impatient de retourner au travail“.

La saison 5 de Stranger Things devrait reprendre là où la saison 4 s’est terminée, les jeunes héros continuant leur combat contre Vecna et essayant de sortir Max (Sadie Sink) de son coma.

La dernière saison devrait poursuivre la tendance de la série à des intrigues de plus en plus sombres, comme l’a expliqué Maya Hawke, l’interprète de Robin, auprès de Rolling Stones : “Eh bien, c’est la dernière saison, donc des gens vont probablement mourir. J’adorerais mourir et avoir mon moment héroïque. J’aimerais finir avec honneur, comme tout acteur le souhaiterait.“

Mais pour assister à la fin (peut-être héroïque de Robin), il faudra tout de même se montrer patient : la saison 5 de Stranger Things ne devrait pas sortir avant l’été 2024.