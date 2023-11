10 animes courts qui méritent davantage de reconnaissance

Avec l’arrivée incessante de nouvelles séries animées chaque année, certaines, pourtant excellentes, se perdent dans la masse. Voici donc une liste de 10 courts animes qui méritent un peu plus de reconnaissance.

Face à l’afflux écrasant de séries animées, certaines deviennent des succès retentissants tandis que d’autres sont rapidement oubliées. Quelques séries incroyables ont même tendance à se fondre dans la masse à mesure que la collection d’animes se renouvelle à chaque saison.

La profondeur et la diversité du monde de l’anime sont trop vastes pour être correctement appréhendées avec seulement quelques titres. Une fois accro, vous vous retrouverez à naviguer dans une collection illimitée de séries. Au point qu’il est difficile de comprendre l’ampleur de ce puits sans fond.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le fait que sa qualité ne soit pas définie par le nombre d’épisodes ou le genre est peut-être sa caractéristique la plus forte. Selon les préférences de chacun, un slice of life en 12 épisodes peut être tout aussi divertissant qu’une série Shonen de 1 000 épisodes (on ne vise personne, nous aussi on aime les pirates). Des romances poignantes aux thrillers intrigants, nous vous proposons ici une liste de 10 courts animes qui méritent plus de reconnaissance.

Le Piano dans la Forêt

netflix

Le Piano dans la Forêt est une courte série de japanimation basée sur le manga primé de Makoto Isshiki. L’histoire suit deux garçons issus de milieux différents mais partageant la même passion pour le noble clavier. Kai Ichinose a grandi dans un quartier peu recommandé, avec sa mère, qui y travaille en tant que prostituée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’une manière ou d’une autre, Kai parvient à jouer sur un piano abandonné dans la forêt. De l’autre cpité, Shuuhei Amamiya, issu d’une famille bien établie, rêve de devenir un pianiste renommé comme son père.

Seirei no Moribito, ou Guardian of the Sacred Spirit

hidive

Cette série animée historique et courte se déroule dans un monde où une sécheresse cataclysmique a provoqué une famine sans fin. L’histoire suit une jeune femme, Balsa, qui est chargée de protéger un jeune prince, Chagum.

Le jeune garçon est destiné à mourir sur ordre de son père, l’Empereur, et à devenir un sacrifice pour l’Esprit de l’Eau. L’histoire se poursuit alors que les deux se lancent dans un voyage, formant un lien indissoluble tout en cherchant un moyen de sauver le monde sans faire le terrible sacrifice.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Eden of the East

crunchyroll

Eden of the East est une série de mystère de science-fiction avec une sous-intrigue romantique. L’histoire commence avec le récit d’un incident étrange, durant lequel plusieurs missiles s’abattent sur le Japon sans blesser personne. L’incident a été rapidement oublié et les gens ont repris leur vie normale.

La vie de Saki Morimi est bouleversée lorsqu’elle rencontre Akira Takizawa, qui souffre d’amnésie et se croit terroriste. Malgré ses traits suspects, Saki et Akira deviennent rapidement amis avant le début d’un jeu mortel palpitant. Alors que de plus en plus de secrets sont révélés, les liens d’Akira avec l’ancien acte terroriste sont mis en lumière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kids on the Slope

amazon prime video

Kids on the Slope est une histoire captivante de trois étudiants aux personnalités et histoires différentes. Sa narration parfaite, ses personnages auxquels on peut s’identifier et des actes mélodieux envoûtants : les spectateurs ont toutes les raisons d’apprécier ce joyau sous-estimé.

L’histoire suit Kaoru Nishimi, qui arrive à Kyushu pour sa première année de lycée. Kaoru, qui a toujours eu du mal à se faire des amis en raison des transferts réguliers de son père, voit sa vie bouleversée lorsqu’il rencontre Sentarou Kawabuchi et Ritsuko Mukae. Kaoru sort de sa coquille en redécouvrant sa passion pour la musique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ghost Hunt

crunchyroll

Ghost Hunt est un joyau caché parmi les animés d’horreur. Il présente huit cas individuels de chasse aux fantômes, s’inspirant de théories réelles sur lesdites créatures, ce qui le rend d’autant plus crédible. La protagoniste, Mai Taniyama, commence à travailler pour Kazuya Shibuya après avoir accidentellement détruit son équipement de chasse aux fantômes.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cependant, au fur et à mesure qu’elle passe d’un cas à l’autre, les capacités psychiques latentes de Mai commencent à s’éveiller. L’équipe se compose d’un chercheur, d’un moine, d’un prêtre catholique, d’une prêtresse shintoïste, d’une médium… et donc d’une lycéenne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Given

crunchyroll

Given est une série émouvante sur l’amour entre garçons et la musique, centrée sur Mafuyu Sato et les membres de son groupe. C’est aussi un récit de chagrin d’amour et de libération des chaînes du passé.

Le protagoniste taciturne porte une guitare Gibson bien qu’il ne sache pas en jouer. Incapable de faire face à son traumatisme, Mafuyu rencontre Ritsuka Uenoyama et rejoint son groupe tout en découvrant son amour pour la musique. L’histoire se concentre également sur les relations complexes des autres membres du groupe et les amis d’enfance de Mafuyu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Carole & Tuesday

netflix

Carole & Tuesday est une série animée de science-fiction et de musique qui se concentre sur deux filles qui se rencontrent par un heureux hasard. Réalisant leur passion pour la musique, elles commencent à vivre ensemble et à s’associer pour se faire un nom.

Cependant, leur rêve semble presque impossible à réaliser puisqu’elles vivent dans un monde où l’IA produit 99 % de la musique. Mais tout espoir ne semble pas perdu lorsqu’elles attirent l’attention d’un manager inconnu.

Time Shadows

disney+

Time Shadows vous emmène dans un voyage palpitant de mystère, d’êtres surnaturels et de tragédie. Le prétexte à l’histoire est une boucle temporelle pour éviter certaines tragédies. Le protagoniste, Shinpei Ajiro, retourne dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son amour d’enfance, Ushio Kofune. Mais il se retrouve soudain à voyager dans le temps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quant à son amie supposément décédée, Ushio, elle apparaît devant lui. Après avoir appris l’existence des “ombres” et la tragédie imminente qui pourrait frapper l’île, Shunpei doit unir ses forces avec elle pour vaincre cette menace.

Death Parade

adn

Qui aurait pu s’attendre à ce que la première chose que vous voyez après la mort soit un bar ? Death Parade est une série animée originale qui questionne la véritable essence de l’humanité. Après la mort, quelques élus entrent par paires dans un bar appelé Quindecim.

Ils doivent passer un test pour que les barmans déterminent si leurs âmes doivent se réincarner ou être envoyées dans le vide. Ces tests impliquent des jeux mettant leur vie en danger, révélant petit à petit la vraie nature de chaque client alors qu’ils misent leurs âmes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Terror in Resonance

adn

Terror in Resonance est un drame psychologique centré autour d’un attentat terroriste contre une installation nucléaire au Japon. La seule chose laissée après l’attaque est le mot “VON” peint en rouge. Alors que la police est incapable d’attraper le coupable, deux adolescents se révèlent au public sous le pseudonyme de “Sphinx”.

Ils défient la police et menacent de semer le chaos à travers Tokyo. Alors que le public et l’ensemble du département de police sont menés par le bout du nez par ces deux garçons inconnus, le détective Kenjirou Shibazaki se retrouve pris au milieu du chaos.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La plupart de ces animes sont disponibles sur Netflix, Crunchyroll et ADN.