10 animes à ne surtout pas rater pour l’hiver 2024

La saison d’hiver 2024 arrive à grands pas et proposera une sélection passionnante de nouveaux anime. Voici 10 prochains anime à ajouter absolument à votre liste de visionnage.

2023 était une année exceptionnelle pour les anime, mais 2024 semble avoir déjà relevé le défi. Des séries d’animation font déjà saliver, et beaucoup ne devraient pas tarder puisqu’elles sont attendues pour la saison d’hiver 2024, premier trimestre des sorties culturelles. Retrouvez 10 animes à ne surtout pas rater selon nous.

Que vous soyez fan de baston, de science-fiction, de fantastique ou de romance, tout le monde aura quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, on regarde quoi en janvier 2024 ?

Solo Leveling

Adaptation du webtoon du même nom par le très bon studio A-1 Pictures, Solo Leveling se déroule dans un monde alternatif, investi par des monstres et de la magie. Les humains ont acquis des capacités surnaturelles dix ans plus tôt, qui leur permettent notamment de chasser les créatures pour se faire un peu d’argent. Sung Jin-woo préfère ne s’intéresser qu’aux créatures de bas rang, qu’il traque inlassablement pour payer les factures médicales de sa mère.

Rendez-vous sur Crunchyroll en janvier 2024.

Blue Exorcist : Saga Shimane Illuminati (saison 3)

Grand classique du shonen, Blue Exorcist va faire son grand retour en streaming. Après une première saison en 2011, puis une deuxième en 2017, on aura droit à la saison 3 en 2024. L’histoire suivra celle des volumes 10 à 15 du manga et sera adaptée par le studio VOLN.

L’anime n’a pas encore sa plateforme de streaming en France, mais le manga est publié par Cunchyroll Manga. Il y a donc de grandes chances qu’il débarque dans leur catalogue de streaming.

Mashle saison 2

Après de très bons débuts au printemps 2023, l’anime qui se moque allégrement du sorcier le plus célèbre et plus généralement des oeuvres autour de la magie va faire son retour dans une saison 2. Cette fois, la série adaptera l’arc de l’élu divin.

La saison 2 de Mashle sera disponible sur Crunchyroll pour janvier 2024.

Classroom of the Elite saison 3

Classroom of the Elite est une série thriller psychologique centrée sur des lycéens. Située dans le prestigieux lycée de haut niveau de Tokyo, la série suit Ayanokouji Kiyotaka. Refoulé dans la classe des gamins à problèmes, il va vite découvrir l’envers du décor de ce prestigieux bahut.

La saison 3 de Classromm of the Elite sera disponible en janvier 2024 sur Crunchyroll.

Gloutons et Dragons

Nouvelle adaptation de manga, cette fois par l’excellent studio Trigger (Cyberpunk : Edgerunners, Darling in the Franxx). Dans un monde d’heroic fantasy, des guildes envoient leurs membres en expéditions dans des donjons pour les piller. Les spectateurs pourront suivre un groupe pas comme les autres : Laios et ses compagnons vont en effet briser un tabou quand ils décideront de manger des monstres.

Gloutons et Dragons sera disponible sur Netflix en janvier 2024.

Film Haikyu!! FINAL

L’anime sportif va avoir droit à une suite directement au cinéma pour adapter l’arc du match contre le lycée Nekoma. La sortie est attendue pour le 16 février 2024 au Japon, mais ce film, qui est en réalité la première partie d’un dyptique, n’a pas encore de date en France.

Il est aussi possible qu’il ne sorte pas au cinéma, mais directement en streaming. Pour le moment, aucune plateforme n’est annoncée pour la diffusion en France, mais le reste de l’anime se trouve sur Crunchyroll.

Tsukimichi -Moonlit Fantasy- saison 2

Adaptant le light novel du même nom, Tsukimichi suit Misumi Makoto, un étudiant qui se retrouve soudain balancé dans un monde fantastique. Le rôle qu’on lui a donné ? Devenir un héros. Mais il n’est pas très bien accueilli, et va devoir tracer sa propre voie pour atteindre son objectif.

La saison 2 de Tsukimichi -Moonlit Fantasy- est attendu pour janvier 2024. Il n’a pas encore de plateforme de streaming, mais la première saison se trouve sur Crunchyroll. Il est donc très probable que la suite la rejoigne.

Film Given

Après une série et un premier film en 2021, Given revient sur grand écran. Les différentes histoires d’amour mêlées aux notes de musique du groupe de rock va ainsi avoir droit à une nouvelle histoire, au cinéma au Japon le 27 janvier 2024. Pour le moment, on ne sait pas si le long-métrage aura une sortie française ou s’il sera disponible directement sur une plateforme de streaming (probablement Crunchyroll).

A Sign of Affection

A Sign of Affection adapte le manga du même nom. Il y est question de gestion de handicaps au sein de différentes relations, y compris amoureuses. Ici, c’est l’héroïne qui est malentendante, rappelant certaines situations de A Silent Voice.

A Sign of Affection sera disponible en janvier 2024 sur Crunchyroll.

Shaman King Flowers

En 2021, le manga classique Shaman King de Hiroyuki Takei a fait un grand retour avec un anime reboot qui a adapté toute l’histoire, contrairement à la première fois. L’anime chargé de présenter sa suite, Shaman King Flowers, a récemment été annoncée et est prévue pour l’hiver 2024.

Shaman King Flowers sera disponible sur ADN en janvier 2024.