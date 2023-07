Un patch de Diablo 4 qui prouve à quel point Blizzard est “déconnecté” ? Les joueurs tirent la sonnette d’alarme

Alors qu’un certain nombre de joueurs louaient la bonne volonté des développeurs, qui a leurs yeux essayaient tant bien que mal de rectifier le tir, le récent déploiement du patch 1.1.0 de Diablo 4 les a rapidement fait changer d’avis.

À quelques heures du coup d’envoi de la toute première saison de Diablo 4, la Saison de la Malfaisance, les développeurs ont déployé une petite mise à jour destinée à apporter différents correctifs, à introduire de nouveaux Uniques, de nouveaux aspects Légendaires ainsi qu’un équilibrage des classes.

La Saison 1 était attendue avec impatience par la plupart des joueurs, mais le patch 1.1.0 a douché l’enthousiasme de la plupart d’entre eux. Dans les heures qui ont suivi son déploiement, les publications se sont multipliées sur Reddit, chacun voulant partager ses griefs contre les décisions des développeurs. Plusieurs internautes n’ont pas hésité à avancer que c’est le “pire patch majeur jamais sorti dans un jeu vidéo”.

L’article continue après la publicité

Le patch 1.1.0 de Diablo 4 met le feu aux poudres

Alors que le patch 1.0.4 avait été plutôt bien accueilli par les joueurs, tout s’est écroulé avec le patch 1.1.0. “Ces notes de patch sont tellement déconnectées du jeu que c’est vraiment choquant pour moi”, a déclaré un internaute.

L’un des points les plus décriés du patch est sans aucun doute les ajustements du Sorcier, qui aux yeux des joueurs a eu un impact négatif sur une classe qui était déjà en difficulté. Les nerfs sur les compétences de dégâts de base de la classe comme Décharge électrique ont laissé certains mains Sorcier perplexes.

L’article continue après la publicité

“Le Sorcier avait déjà des problèmes de survie, cela en fait un canon de verre avec un pistolet à billes au lieu d’un canon”, a déclaré un internaute. D’autant plus que le buff des adversaires et l’augmentation de la difficulté auront un impact sur la classe en plus des nerfs spécifiques au Sorcier.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Certains internautes sont allés jusqu’à accuser Blizzard de gonfler artificiellement la difficulté du jeu pour compenser le manque de contenu en endgame. Les ajustements effectués sur les Vagues infernales ont également irrité la communauté, à tel point qu’un certain nombre de joueurs ont menacé de quitter le jeu si les développeurs ne rectifiaient pas le tir.

L’article continue après la publicité

Plusieurs joueurs ont testé leurs builds avec les nouveaux changements mis en place et la plupart ont rapporté avoir beaucoup plus de difficulté pour progresser en fin de jeu. Alors que la Saison 1 de Diablo 4 fera ses débuts le 20 juillet, avec un nouveau patch à la clé, il n’y a plus qu’à espérer que les développeurs prendront en compte le retour des joueurs.