Cette stratégie 200 IQ permet de one shot le dernier boss de Diablo 4

Alors qu‘Uber Lilith terrorise la majorité des joueurs de Diablo 4, un Nécromancien de génie a trouvé comment OS le boss avec une facilité déconcertante.

La seule chose que les joueurs de Diablo 4 aiment plus qu’un défi est de banaliser ledit défi avec une stratégie game breaking. C’est ce qu’a prouvé une fois de plus ce créateur de contenu en one shotant le boss le plus difficile : Uber Lilith.

L’aventure Diablo 4 est loin d’avoir livrée toutes ses surprises. Alors que de nombreux joueurs attendent avec impatience le début de la Saison de la Malfaisance, les explorateurs de Sanctuaire les plus acharnés continuent de peaufiner leurs builds.

Plus d’un mois après la sortie du jeu, de nouvelles découvertes continuent d’être faites chaque jour. Certains builds affichent des dégâts dépassant allègrement le milliard, d’autres permettent tout bonnement d’être invincibles… tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, même si Blizzard a annoncé s’apprêter à nerf ces builds qui vont un peu trop loin.

En parlant d’aller trop loin, la palme d’or de la stratégie game breaking revient très probablement au youtubeur Struth Gaming qui a réussi l’impossible : ridiculiser Uber Lilith, au point qu’elle ne paraisse pas plus menaçant qu’un trash mob de début de jeu.

Si cet exploit est si remarquable, c’est parce que Uber Lilith est tout simplement le boss le plus dur du jeu… et de loin ! La majorité des joueurs ont du atteindre le niveau 100, optimiser leur build puis échouer des dizaines de fois avant de finalement vaincre la version déchaînée de la Fille de la Haine.

Mais pour Struth Gaming, les choses se sont passées bien différemment. Avec une stratégie finement étudiée et un peu de préparation, ce joueur de nécromancien a tout simplement pu one shot chacune des phases d’Uber Lilith sans la moindre difficulté.

L’élément clé de la stratégie de Struth Gaming est la cuirasse unique Braies d’Artisan du Sang, qui permet de générer gratuitement la compétence Esprit d’os du nécromancien lorsque l’on ramasse 5 Orbes de sang.

Blizzard Entertainment Les Orbes de sang ne disparaissent jamais et s’entassent pour former de grosses sphères sanguinolentes

Vous l’aurez deviné, il suffit alors de ramasser une quantité astronomique d’orbes afin de faire apparaître des dizaines d’Esprits d’os pour tuer Uber Lilith d’un coup ! Facile, non ? Reste à savoir comment générer autant d’Orbes de sang.

La réponse est presque décevante de simplicité. En effet, Struth Gaming s’est simplement rendu compte que le combat contre Uber Lilith ne débute que lorsque le joueur s’avance très près du centre de l’arène.

Ainsi, il suffit d’invoquer d’énormes quantités d’Orbes de sang avant le début du combat, de déclencher l’apparition de Lilith puis de ramasser les Orbes. Évidemment, il est important de faire deux jolis tas d’Orbes afin de pouvoir déchaîne une vague d’Esprits d’os pour chaque phase du boss.

Afin d’entasser autant d’orbes, le youtubeur explique avoir utilisé des équipements axés sur la réduction des délais de recharge, ainsi que l’aspect Raz-de-marée qui permet à Vague de sang de projeter deux vagues supplémentaires, et donc de générer plus d’orbes.

Après quoi, le Nécro a simplement spam Vague de sang pendant… longtemps : “Il faut lancer Vague de sang pendant 53 minutes. Dans la vidéo du kill, je l’ai fait pendant 75 minutes juste pour être sûr. Qu’on soit d’accord, c’était une expérience très déplaisante pour moi.”

La suite est on ne peut plus simple : il suffit d’équiper un build maximisant les dégâts d’Esprit d’os, àa lancer le combat et à marcher sur un tas d’Orbe pour chaque phase d’Uber Lilith. Si la préparation peut sembler interminable, le combat quant à lui dure moins de deux minutes, dont la grande majorité du temps consistes à attendre que le boss devenu invincible réduise la taille de l’arène.

“C’est le compromis pour tromper Lilith et ne faire face à aucune de ses mécaniques,” a déclaré Struth. Une perspective désagréable, mais les récompenses sont un succès, un titre prestigieux et une monture… ça vaut bien quelques sacrifices.