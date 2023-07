Les comptes de spam envahissent Diablo 4 : les joueurs sont déjà à bout

De nombreux joueurs de Diablo 4 subissent déjà les “comptes spam” qui les harcèlent d’offres de ventes d‘or et d’objets. Une réaction forte et rapide de Blizzard est attendue.

Le lancement de Diablo 4 a été fulgurant, établissant de nouveaux records pour Blizzard avec notamment un impressionnant record de vente. Des joueurs du monde entier ont plongé dans le Sanctuaire, qu’ils soient novices de la série ou vétérans des précédents opus.

Quelques semaines après la sortir de l’ARPG à succès, les joueurs commencent à se heurter à un problème bien connu des habitués de Diablo, et des férus de jeux en ligne de manière générale.

En effet, les comptes de spam sont arrivés sur Diablo 4, et ils se sont déjà confortablement installés. Si le jeu ne dispose pas de système d’hôtel des ventes pour limiter les échanges entre joueur, cela n’a pas empêché les spammeurs d’envahir le jeu avec des offres de vente d’or et d’équipements.

Dans la majorité des cas, ces spammeurs semblent utiliser une méthode particulièrement fourbe et autrement plus invasive qu’un simple message dans le chat du jeu. Aux commandes de comptes au nom très long et détaillant leur offre, les spammeurs envoient des demandes d’ami.

Pour garder un onglet social propre, les joueurs sont donc forcés de refuser une à une ces offres.

Les comptes spam de Diablo 4 se déchaînent

Pour ceux qui ont joué à Diablo 3, les comptes spam ne sont pas une nouveauté. Le chat général était souvent rempli de personnes proposant leurs “offres”, qu’il s’agisse de vente d’or, d’objets et de boost de compte.

Ces services, qui vont évidemment à l’encontre des conditions d’utilisation des différents opus de Diablo, sont utilisés par certains joueurs pour accélérer leur progression. Suite à la suppression du chat général, les compte de spam ont commencé à utiliser un moyen de propagande plus gênant encore : l’ajout en ami, avec un nom de compte présentant l’offre.

Cette méthode particulièrement vicieuse est néanmoins un peu plus complexe à mettre en place pour les spammeurs. Pour atteindre un grand nombre de personnes, ces vendeurs peu scrupuleux ont besoin de listes de contacts étoffées, leur permettant d’envoyer automatiquement de nombreuses demandes d’amis.

Sur Diablo 4 et à l’heure où nous écrivons cet article, le problème des spammeurs ne semble affecter qu’une petite portion de la communauté. Après avoir échangé sur le sujet, des joueurs ont peut-être bien mis le doigt sur l’outil permettant actuellement aux spammeurs de se constituer des listes de pseudonymes.

En effet, les serveurs Discord dédiés au commerce sur Diablo 4 et leurs listes de membres semblent avoir été une source facile d’approvisionnement pour ces individus à la recherche d’un moyen d’automatiser les requêtes d’amis.

Néanmoins, des utilisateurs ont signalé qu’ils avaient été ciblés par des demandes d’amis sans pour autant être membres de telles communautés Discord.

Malheureusement, ce spamming insupportable et le commerce qui se cache derrière n’est pas une nouveauté. Si Blizzard cherchera sans doute à combattre cette pratique, peu de jeux y parviennent réellement.

Des joueurs de Diablo de longue date ont d’ailleurs profité que le sujet soit ramené sur la table pour évoquer certains souvenirs, à une époque ou le spamming était totalement incontrôlable :

“Attendez-vous à voir cela se produire constamment à tout le monde sous une forme ou une autre. Cela me rappelle les sombres jours de Diablo 2. Si vous aviez la MOINDRE place disponible dans votre groupe, un bot rejoignait et envoyait 10 messages prédéfinis faisant la publicité de leurs stupides sites web, puis il quittait immédiatement, et le bot suivant rejoignait pour faire de même. Je détestais cela.”

En attendant que Blizzard ne trouve – éventuellement – une solution durable au problème, certains joueurs espèrent que des mesures d’urgence seront prises. La première pourrait par exemple être de permettre aux joueurs de bloquer totalement les demandes d’amis entrantes.