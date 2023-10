Refonte des objets uniques de Diablo 4 : Buff massif, farming ciblé…

Les développeurs de Diablo 4 ont donné plus d’informations sur la Saison 2, et sur la refonte des objets uniques. Stats améliorées, farming ciblé, nouveaux objets… voici tout ce que vous devez savoir.

La Saison 2 de Diablo 4 est à quelques jours de son lancement le 17 octobre, et les développeurs ont déjà dévoilé le programmes de festivités. Avec de nouvelles quêtes, de nouveaux boss et de nombreuses améliorations QoL et de gameplay, cette Saison du Sang semble capable de renouer avec nombre de joueurs déçus.

Depuis le lancement de Diablo 4 et la première saison du jeu, les joueurs ont été frustrés par la gestion du butin, en particulier en ce qui concerne les objets uniques. La plupart manquent d’impact, alors que les plus puissants sont trop rares pour que le commun des mortels puisse espérer l’obtenir un jour.

Néanmoins, les choses sont sur le point de changer, les développeurs de Diablo 4 ont annoncé des changements massifs pour les objets uniques de Diablo 4.

Buff des objets uniques de Diablo 4

Lors du dernier Campfire Chat, des membres de l’équipe de développement de Diablo 4 ont admis que les objets uniques sont “généralement pas assez excitants”. Ils ont alors effectué un tour d’horizon de tous les uniques actuellement disponibles et ont mis à jour “quasiment chacun d’entre eux”.

Sans utiliser d’exemples spécifiques d’uniques, les développeurs ont glissé quelques mots sur les changements auxquels on peut s’attendre, accompagné de l’exemple donné par les devs :

Élargissement des plages de statistiques : Les dégâts de feu bonus oscillent normalement entre +15-25 %, mais sur les objets uniques, cette plage est augmentée à +30-45 %.

Les dégâts de feu bonus oscillent normalement entre +15-25 %, mais sur les objets uniques, cette plage est augmentée à +30-45 %. Suppression des restrictions de stats : La réduction du temps de recharge ne peut normalement pas être présente comme stat sur une arme, mais sur certains uniques, cela est désormais possible.

La réduction du temps de recharge ne peut normalement pas être présente comme stat sur une arme, mais sur certains uniques, cela est désormais possible. Effets Uniques simplifiés : Un unique peut normalement nécessiter de frapper des ennemis enflammés par derrière, mais maintenant cela fonctionne simplement en frappant des ennemis.

Les développeurs ont également intégré de nouveaux emplacements de statistiques basés sur les compétences pour les uniques, afin de renforcer spécifiquement les builds que les objets sont censés soutenir. L’exemple donné à cet effet était une augmentation de la durée de Tornade sur un unique pour destiné aux Druides.

Nouveaux objets uniques dans la Saison 2 de Diablo 4

Après la sortie du patch 1.1.0 pour Diablo 4, les développeurs ont été critiqués par les joueurs pour n’avoir ajouté qu’un seul Unique au jeu. Il semble qu’ils aient retenu la leçon et ont révélé quelques nouveaux uniques arrivant en Saison 2.

Tous ces nouveaux objets n’ont pas encore révélé, mais 3 sont déjà connus :

Flickerstep Boots (toutes les classes) : Chaque ennemi à travers lequel vous esquivez réduit le temps de recharge de votre capacité Ultime de (2-4) secondes, jusqu’à un maximum de 10 secondes.

Scoundrel’s Leathers Chest Armor (Voleur) : Pendant que vous avez de l’énergie illimitée grâce à Vision Intérieure, vos compétences principales ont 64% de chance de faire apparaître des Chausse-trappes, un Piège de poison ou un Piège mortel.

Dolmen Stone Amulet (Druide) : Lancer Rocher pendant qu’Ouragan est actif fait tourner vos Rochers autour de vous.

De plus, la puissance d’objets max a été augmentée à 925 à l’occasion de la Saison 2. Cela signifie que les stats offertes par les items pourront grimper un peu plus haut.

Farming ciblé des Uniques dans la Saison 2 de Diablo 4

Les objets uniques de Diablo 4 sont extrêmement puissants et très recherchés, mais leurs taux de drop déplorables ont été critiqués par les joueurs. L’équipe de développement du jeu vise à corriger cela avec une fonctionnalité fortement demandée par la communauté : le farming ciblé.

Ainsi, certains objets uniques ont été ajoutés à la table de loot de certains boss, donnant aux joueurs la possibilité de maximiser leur chance d’obtenir l’item qu’ils veulent en tuant des ennemis précis.

Les développeurs espèrent que cela permettra aux joueurs de réduire les frustrations liées à la nature aléatoire des drops de butin du jeu. “Vous pouvez toujours obtenir des uniques en faisant n’importe quel contenu du jeu, avec une probabilité faible d’obtenir ce que vous voulez. Vous avez une bien meilleure chance d’obtenir des uniques spécifiques en affrontant des boss spécifiques”, ont-ils précisé.











Ces changements majeurs devraient drastiquement modifier l’importance des objets uniques dans Diablo 4 et la manière dont les joueurs les obtiennent. Pour Blizzard, l’objectif est simple : rendre l’aquisition de ces items “plus excitante et plus simple”.

En attendant la Saison 2 de Diablo 4 , découvrez nos autres guides :

