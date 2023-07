Quand va débuter la Saison 2 de Diablo 4 ?

Alors que des milliers de joueurs mettent les bouchées doubles pour terminer la campagne de Diablo 4 afin de pouvoir profiter de tout le contenu saisonnier de la Saison 1, tandis que d’autres sont déjà au milieu du tant controversé Passe de Combat de la Saison de la Malfaisance, tous se demandent quand la saison actuelle prendra fin pour faire place à la Saison 2.

Diablo 4 était censé être l’un des plus gros jeux de 2023, mais il a dépassé toutes les attentes en devenant le jeu Blizzard le plus rapidement vendu de tous les temps. Un très grand nombre de joueurs ont sauté le pas dès la sortie de ce quatrième volet, impatients à l’idée de vivre de nouvelles aventures, mais de nombreux problèmes sont venus doucher leur enthousiasme et l’arrivée de la Saison 1 n’a pas arrangé les choses.

Le Passe de Combat de la Saison de la Malfaisance a fait ses débuts le 20 juillet, apportant avec lui de nouvelles montures, des transmogrifications d’armure, et bien d’autres nouveautés. Malheureusement, il n’a fait que raviver les tensions entre les joueurs et les développeurs en raison de son design, et de son contenu, si bien que de nombreux joueurs se demandent quand la Saison 2 fera ses débuts, en espérant que les développeurs parviendront à tirer des leçons du lancement chaotique de la Saison 1.

Quand va se terminer la Saison 1 de Diablo 4 ?

La Saison 1 de Diablo 4 se terminera le 9 octobre 2023. Cette information a été révélée dans une vidéo partagée par les développeurs sur la chaîne YouTube de Diablo.

Bien que cette date ait été confirmée par le chronomètre en jeu, elle est toujours susceptible de changer.

Quand va débuter la Saison 2 ?

Des rumeurs indiquent que la Saison 2 de Diablo 4 ne commencera que bien plus tard, à la fin du mois d’octobre. Par ailleurs, les développeurs ont déjà mentionné que chaque saison de Diablo 4 est censée durer au moins trois mois.

Certains mentionnent que la date de sortie de la Saison 2 de Diablo 4 pourrait être le 26 octobre, tandis que d’autres disent qu’elle pourrait arriver un peu plus tôt, plus précisément le 12 octobre. Comme toujours ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes tant que rien n’a été confirmé par Blizzard.

Réinitialisation saisonnière des personnages de Diablo 4

Comme l’a expliqué le producteur exécutif de Diablo 4, Rod Fergusson, les joueurs devront créer un tout nouveau personnage pour prendre part aux nouvelles quêtes saisonnières et au Passe de Combat.

Fergusson a également souligné que les nouvelles mécaniques de chaque saison arrivent après la fin de la campagne principale, et qu’il n’est pas donc nécessaire de la terminer à chaque fois.

Ainsi, une fois que la Saison 1 de Diablo 4 sera terminée, tous vos nouveaux personnages seront transférés dans le “Royaume Éternel”, où les joueurs peuvent continuer à jouer avec eux sans progresser dans le Passe de Combat ou dans le contenu saisonnier. Ce système qui est familier aux vétérans de la franchise, a soulevé de multiples questionnements pour ceux qui ont rejoint le Sanctuaire cette année.