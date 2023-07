Où trouver un timer pour les Vagues Infernales de Diablo 4

Entre les Vagues Infernales, les Boss Mondiaux et les événements de Légion qui ont tous des timing différents, l’endgame de Diablo 4 n’est pas de tout repos. Heureusement il existe différents outils pour vous simplifier la vie.

Après avoir achevé la campagne de Diablo 4, les joueurs ne manquent pas d’activités à hauts risques pour pimenter leur quotidien et si la chance est de leur côté, optimiser leur équipement. Parmi les multiples réjouissances au programme on retrouve notamment les World Boss, les Donjons du Cauchemar, les événements de Légion et les Vagues Infernales.

Ces défis chargés d’adrénaline sont les meilleures options à disposition des joueurs pour mettre la main sur de précieuses récompenses. Là où le bât blesse, c’est qu’ils ont tous un timing bien précis. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs sites ont vu le jour permettant d’accéder à des timers.

Des timers pour toutes les activités de Diablo 4

Pour ne plus passer à côté des Vagues Infernales, les joueurs peuvent se rendre sur des sites comme Icy Veins qui met non seulement à disposition un timer indiquant quand la prochaine Vague Infernale commencera, mais aussi une carte qui montre où vont apparaître les coffres dans la zone.

Connaître le parcours parfait à suivre pour les événements dans la zone des Vagues Infernales et récupérer quelques coffres est la clé pour en profiter au maximum, sachant qu’elles apparaissent toutes les deux heures et quinze minutes, et ne durent qu’une heure.

Pour ce qui est des Boss Mondiaux, Diablo4.life permet d’avoir un timer pour les différents Boss. Comme les Boss du Monde n’apparaissent que toutes les six heures, c’est toujours un gain de temps non négligeable de pouvoir se préparer en avance à leur arrivée.

Les événements de la Légion quant à eux apparaissent toutes les trente minutes, en se connectant au jeu il est possible de voir non seulement où l’événement aura lieu sur la carte, mais aussi quand il aura lieu.