Une nouvelle difficulté de monde dans Diablo 4 a fuité

Diablo 4 vient tout juste de voir un nouveau palier de difficulté de monde dévoilé via un leaker, un niveau qui semblerait permettre aux joueurs de repousser totalement leurs limites.

Diablo 4, le nouveau bijou de Blizzard, a connu un succès fracassant dès son lancement. Avec plus de 666 millions de dollars amassés en seulement 5 jours. Ce RPG d’action tant adulé plonge les joueurs dans le monde du Sanctuaire, cette terre façonnée par Lilith et Inarius.

Au cours de leur périple, ils croiseront une multitude de personnages, exploreront des donjons, affronteront des boss redoutables, et déchaîneront leur fureur sur une horde de démons.

Mais ce n’est qu’après avoir bouclé la campagne principale que l’extase atteint vraiment son paroxysme puisque c’est à ce moment-là que les Niveaux de Monde et le contenu de fin de jeu se dévoilent sous les yeux ébahis des joueurs.

Les Niveaux de Monde dans Diablo 4 déterminent en quelque sorte le degré de difficulté des ennemis dans votre univers. Et bien sûr, plus le Niveau est élevé, plus les récompenses sont alléchantes, créant ainsi un savant équilibre entre risque et récompense.

Les joueurs peuvent jongler entre les Niveaux de Monde à leur guise, évitant ainsi de rester coincés dans une difficulté insurmontable. Toutefois, pour ceux qui ont le cœur bien accroché et qui rêvent de vivre l’expérience la plus ardue de Diablo 4, il est possible de monter la difficulté jusqu’au Niveau de Monde 4.

Mais attention, un changement semble se profiler à l’horizon selon un récent leak.

Blizzard Entertainment Un cinquième niveau de monde pourrait bientôt arriver dans Diablo 4.

Un Niveau de Monde 5 en développement dans Diablo 4

D’après le leaker spécialisé de Diablo, DataMineARPG, tout porte à croire qu’un cinquième Niveau de difficulté est actuellement en préparation.

“Bien que cela reste au stade de spéculation pour le moment, nous avons trouvé des traces d’un Niveau de Monde 5 en développement, comme le montre l’image ci-dessous” déclare-t-il sur sa page ko-fi.

Comme les autres niveaux, ce Niveau de Monde 5 promet un défi encore plus corsé pour les assoiffés de sensations fortes, en offrant des récompenses encore plus somptueuses aux victorieux. Malheureusement, la nature exacte de ces récompenses demeure encore un mystère, mais les niveaux précédents nous laissent supposer qu’une nouvelle catégorie d’objets pourrait faire son apparition et que les ennemis pourraient octroyer une quantité astronomique d’or et d’expérience.

La date de sortie de ce nouveau Niveau dans Diablo 4 reste incertaine, mais avec la saison 1 qui pointe le bout de son nez aux alentours de mi-juillet, on peut espérer voir débarquer cette nouveauté sous peu.