Les joueurs de Diablo 4 ne savent plus quoi faire des gemmes qu’ils accumulent

Alors que les gemmes s’accumulent à une vitesse folle sur Diablo 4, les joueurs ne savent plus quoi faire du surplus qui s’entasse dans leurs coffres et qui les empêche de stocker quoi que ce soit d’autre.

Les gemmes sont incontournables pour optimiser son équipement sur Diablo 4. Dès le niveau 15, les joueurs ont la possibilité de récupérer des gemmes en minant, en accomplissant des quêtes, en ouvrant des coffres, des caches ou en se servant directement sur les cadavres des mobs qui ont eu le malheur de croiser leur route.

À l’heure actuelle, il existe sept types de gemmes qu’il est possible de collecter dans Diablo 4, chaque type offrant différents bonus aux armes, armures et bijoux. Moyennant quelques pièces d’or, les joueurs peuvent sertir et dessertir les gemmes sur leur équipement en se rendant à la joaillerie des différentes villes, mais aussi d’améliorer ces pierres précieuses.

Les gemmes améliorées augmentent de manière exponentielle les bonus, il est donc très utile d’en avoir plusieurs de chaque type sous la main. Là où le bât blesse, c’est que les gemmes s’accumulent très rapidement sur Diablo 4, au point que les joueurs qui ne peuvent se résoudre à les vendre ne savent plus quoi en faire.

Les joueurs ne savent plus quoi faire des gemmes qu’ils accumulent dans Diablo 4

“Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ce que je suis censé faire avec tout ça ?” a demandé un internaute sur Reddit en partageant une capture d’écran de son coffre rempli de gemmes.

La capture d’écran montre que le joueur a deux rangées complètes dans son coffre, ce qui représente plus de 100 gemmes de différents types.

Comme on pouvait s’y attendre, la plupart des internautes ont répondu qu’il est tout à fait acceptable de laisser des gemmes derrière soi. “Remets-les là où tu les as trouvées”, a répondu un internaute. La plupart des internautes semblaient être d’accord avec lui, sa réponse a reçu plus de votes positifs que la publication originale.

Quelqu’un d’autre a ajouté : “Pourquoi les gens ramassent-ils des gemmes pour ensuite demander un emplacement supplémentaire consacré aux gemmes ? Vous n’en avez besoin que de quelques-unes par personnage, elles ne valent rien et sont ridiculement abondantes.”

Il est évidemment mal vu d’accumuler des gemmes dans Diablo 4, surtout compte tenu de l’espace d’inventaire limité. La plupart des joueurs les vendent où ne se donnent pas la peine de les ramasser, mais certains pensent que ça vaut la peine de garder les gemmes, juste au cas où de nouveaux niveaux ou des changements d’Aspect seraient introduits dans les futures saisons.

Reste à voir si ce pari sera payant !