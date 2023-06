La respécialisation de Diablo 4 divise les joueurs

Alors que le coup d’envoi de la Saison 1 de Diablo 4 approche à grands pas, les joueurs ont vivement critiqué la respécialisation du jeu, soulignant qu’ils se sentent “enfermés” dans leurs builds actuels.

Avec l’arrivée prochaine de la première saison, une pléthore de changements s’apprêtent à être introduits sur Diablo 4. Si des ajustements comme ceux prévus pour les Donjons du Cauchemar, ou pour le stockage des gemmes dans l’inventaire ont fait l’unanimité, aux yeux de la communauté, certaines fonctionnalités manquent toujours à l’appel.

Parmi de multiples demandes, des joueurs de Diablo 4 ont notamment demandé aux développeurs de rendre la respécialisation des personnages plus accessible affirmant qu’ils ont l’impression que le jeu “verrouille” les builds sans laisser aux joueurs la possibilité d’expérimenter.

Bien que Diablo 4 soit sorti depuis moins d’un mois, un certain nombre de joueurs ont d’ores et déjà eu l’occasion d’explorer ce que le quatrième volet a à offrir et même de créer plusieurs personnages afin de tester différents styles de jeu. Là où le bât blesse, c’est que pour un bon nombre d’entre eux, la respécialisation ne suit pas.

Ils ont donc demandé à Blizzard d’ajouter des options afin de pouvoir réaffecter plus facilement les capacités des personnages, certains d’entre eux jugeant que l’alternative la plus simple quand on veut se respécialiser est simplement de créer un nouveau personnage.

Les joueurs de Diablo 4 veulent une respécialisation plus accessible

Tout est parti d’une publication sur Reddit où un joueur s’est plaint de la respécialisation du jeu, arguant qu’il est trop compliqué de tester différents builds sur un même personnage et qu’à l’heure actuelle il est bien plus simple de créer de nouveaux personnages pour y parvenir que de se respécialiser.

Bien que les joueurs aient la possibilité de rembourser des compétences dans Diablo 4 pour les réaffecter ensuite, cela coûte systématique de l’or après avoir atteint le niveau 10, et rembourses plusieurs compétences à la fois, quand ce n’est pas toutes, peut rapidement revenir assez cher.

Bien que l’auteur du post reconnaisse que c’était le fonctionnement prévu, il a estimé que cela entravait l’expérimentation lors de la création de personnages.

Dans les commentaires de nombreux joueurs ont manifesté leur accord, réclamant un remaniement de la respécialisation. “Je suis tout à fait d’accord… Je ne peux toujours pas comprendre pourquoi nous ne pouvons pas sauvegarder nos builds comme dans D3… Réaffecter les compétences est une douleur comme c’est le cas maintenant”, a déclaré un joueur.

D’autres internautes ont exprimé leur frustration quant au fait que certaines fonctionnalités améliorant grandement la qualité de vie dans Diablo 3 ne soient pas présentes dans Diablo 4.

Bien que certains joueurs aient insisté sur le fait que l’un des grands attraits de la franchise est l’incitation à créer plusieurs personnages, il semble clair que de nombreux joueurs aimeraient bénéficier d’une option plus clémente en ce qui concerne la respécialisation dans Diablo 4.