Les joueurs de Diablo 4 surpris par la classe la plus jouée jusqu’à présent

Rod Fergusson, cadre de Blizzard, a récemment levé le voile sur la classe la plus jouée dans Diablo 4 et les joueurs sont totalement abasourdis.

Diablo 4 est maintenant disponible depuis un peu plus d’une semaine, en comptant la période d’accès anticipé, et nombreux sont les joueurs à avoir déjà livré l’ultime combat contre Lilith pour la sauvegarde de notre monde bien-aimé.

Alors que les discussions fusent à tout va sur quelle classe est la meilleure pour s’aventurer jusqu’au bout de l’épopée, Rod Fergusson, vice-président et directeur général de Diablo a révélé quelle classe était la plus utilisée pour le moment sur Diablo 4, et cela risque de vous surprendre.

Blizzard dévoile la classe la plus utilisée de Diablo 4

Rod Fergusson a récemment divulgué quelle classe est actuellement la plus prisée dans Diablo 4 par le biais d’un simple tweet : “… la classe la plus jouée dans #DiabloIV est la Sorcière/Sorcier !“

On dirait donc que les fidèles de Diablo ont un faible pour les lanceurs de sorts à distance et leur incroyable arsenal de compétences de contrôle de foule.

D’après les réactions au tweet de Fergusson, beaucoup de joueurs de Diablo 4 sont stupéfaits par cette révélation. Certains étaient convaincus que le Nécromancien serait en pole position.

“Je pensais vraiment que ce serait le Nécromancien !” s’exclame un joueur. “Et pourtant, je vois plus de nécros courir partout que n’importe quelle autre classe…” rétorque un autre.

D’autres penchaient plus pour les Druides ou les Barbares comme les classes les plus jouées dans Diablo 4. “Où sont-ils donc ? Je ne vois que des druides et des barbares, mdr.“

Un autre joueur a ajouté, “C’est vraiment surprenant ! J’ai l’impression de ne pas voir beaucoup de Sorciers dans le jeu, surtout des voleurs et des druides.“

Alors si cette révélation risque de vous surprendre également, maintenant vous savez que la Sorcière/Sorcier règne actuellement en maître, mais n’oubliez pas que chaque classe a ses propres charmes et secrets.