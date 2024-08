Les joueurs de Diablo 4 supplient Blizzard de réparer enfin les dégâts sur la durée “cassés”

Les problèmes persistants de dégâts sur la durée (DOT) dans Diablo 4 sont la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour certains joueurs. Ils implorent les développeurs de résoudre ce problème.

Diablo 4 vient d’entrer dans sa cinquième saison, mais un début chaotique a conduit certains joueurs à la désigner comme “la saison des Bugs Infernaux“. Malgré ces accrocs, le nouveau contenu, comme les Hordes Infernales, a été incroyablement bien accueilli.

L’article continue après la publicité

Les développeurs de Diablo 4 ont travaillé d’arrache-pied pour restructurer le jeu, un processus qui a commencé par de grandes révisions lors de la Saison 4. Ces efforts ont culminé avec la Saison 5 de Diablo 4, mais certains problèmes persistants continuent de frustrer les joueurs.

L’article continue après la publicité

Un sujet de préoccupation majeur est les dégâts sur la durée infligés par les ennemis de haut niveau, qui, grâce à de nouvelles additions comme les Hordes Infernales et La Fosse, sont devenus incroyablement communs. L’utilisateur Reddit yxalitis s’est rendu sur le Subreddit de Diablo 4 pour demander à Blizzard de résoudre le problème.

L’article continue après la publicité

Les plaintes initiales concernaient spécifiquement les ennemis empoisonnés, qui semblent être les plus problématiques. “Il n’y a aucun doute que le poison semble bien plus fort que n’importe quelle autre attaque de mobs dans le jeu. C’est comme ça depuis le début du jeu”, a déploré un joueur.

L’article continue après la publicité

Cependant, ce n’est pas seulement les dégâts de poison qui semblent injustes. Les joueurs ont du mal avec de nombreux effets de statut DOT dans le jeu.

En rapport: Les joueurs de Diablo 4 supplient Blizzard de ne pas nerf les World Boss

L’article continue après la publicité

“Ce sont tous les DOTs. Ils peuvent vraiment sembler surpuissants parfois”, a expliqué un utilisateur. “Le Profanateur dans la Horde Infernale T5+ inflige des dégâts de feu qui tuent instantanément. C’est surtout le poison, mais il y a aussi du feu”, a confirmé un autre.

En plus des dégâts importants infligés par les effets de DOT des ennemis de haut niveau dans Diablo 4, de multiples rapports indiquent que la mécanique ne fonctionne pas comme prévu. “Ma partie préférée, c’est quand tu meurs à cause des dégâts de poison et que tu ressuscites trop vite, le poison continue et te tue à nouveau”, a plaisanté un joueur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Ça m’est arrivé plusieurs fois dans les donjons avec les araignées”, a ajouté un autre.

Des effets comme Barrières ou Imparable peuvent supprimer les effets du poison et autres DOT dans Diablo 4. Malheureusement, tous les builds ne sont pas configurés pour inclure ces capacités.

Les joueurs du fil de discussion demandent à Blizzard de reconnaître le problème et de le corriger, mais la possibilité que cela se produise est incertaine, étant donné la durée pendant laquelle ce genre de problème persiste.