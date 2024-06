Les joueurs de Diablo 4 réclament une interface améliorée pour plus d’immersion

Les joueurs de Diablo 4 estiment qu’une simple correction de l’interface utilisateur pendant les déplacements à cheval pourrait changer toute l’expérience de navigation lors de leurs sessions de jeu.

Les développeurs de Diablo 4 ont apporté de nombreux changements avec la Saison 4 : Butin Redynamisé et retravaillé certaines fonctionnalités du jeu, comme l’amélioration de l’équipement, le Codex et bien plus encore. Bien que la plupart des joueurs soient satisfaits, ils espèrent maintenant une correction pour la navigation à cheval.

Dans Diablo 4, il n’y a aucun moyen de savoir si vous voyagez dans la bonne direction ou non sans constamment garder les yeux sur la minimap. Une fois que vous avez un emplacement suivi sur la carte principale, il y a une ligne guide sur la minimap, mais rien dans l’environnement de jeu.

C’est ce dont a parlé un joueur sur le Reddit de Diablo 4. Il a dit qu’il passe son temps à « regarder la minimap [quand il est] à dos de cheval ». L’argument principal du posteur original était qu’il « n’a jamais vraiment l’occasion d’apprécier, ou même de voir les différents environnements » lorsqu’il se déplace à cheval dans le jeu.

Cependant, tout ce problème pourrait être résolu si Blizzard décidait d’ajouter la ligne guide de la minimap dans l’environnement de jeu lui-même. Diablo Immortal possède cette fonctionnalité où l’on peut voir des empreintes mises en évidence guidant vers la destination choisie.

« D’accord, le chemin devrait juste être montré sur le sol réel de la carte », a déclaré un joueur de D4 tandis que d’autres s’inspiraient d’autres titres RPG célèbres comme The Witcher 3 et Ghost of Tsushima, et de la façon dont ils ont implémenté la navigation à cheval.

« Quel gâchis d’avoir un environnement de jeu incroyable quand je suis concentré sur une petite boîte pour jouer au jeu », a ajouté un autre joueur, mécontent de voir que Blizzard n’a pas mis en œuvre une meilleure alternative à la navigation par minimap dans Diablo 4.

Bien que ce ne soit pas le pire des problèmes du jeu, les développeurs travaillent continuellement sur des correctifs et ont réussi à reconquérir la base de joueurs. Une alternative de suivi sur le sol réel du jeu serait une addition bienvenue à Diablo 4.