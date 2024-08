Les joueurs de Diablo 4 pensent que la Saison 5 sera “volontairement déséquilibrée”

Alors que la Saison 5 de Diablo 4 approche, les joueurs se demandent pourquoi Blizzard semble vouloir faire de grands changements dans ce qui s’annonce comme la saison la plus courte du jeu.

Un joueur sur le subreddit de Diablo 4 a partagé une théorie sur les intentions de Blizzard, suggérant que la Saison 5 pourrait être “volontairement déséquilibrée/insensée”.

Le post commence avec le joueur exprimant des inquiétudes concernant la montée en puissance dans Diablo 4. Avec chaque saison devenant de plus en plus folle et Blizzard renforçant les objets uniques, les joueurs devraient se préparer à une saison sauvage des Hordes Infernales.

Le joueur pense que les développeurs augmentent intentionnellement la puissance des objets et introduisent des fonctionnalités incroyables pour ensuite réduire les statistiques et plafonner les niveaux des joueurs pendant la Saison 6, afin de ramener le jeu à un état plus stable.

Blizzard Entertainment

Malgré les difficultés des saisons précédentes, la Saison 4 de Diablo 4 a été un “immense succès” qui a relancé le jeu. Les joueurs se sont réjouis de la rapidité avec laquelle ils pouvaient collecter des butins de haut niveau et massacrer des hordes d’ennemis.

Maintenant que la Saison 5 va ramener les Uniques à leur gloire démesurée, tout en introduisant 50 nouveaux objets Uniques et Légendaires, la saison la plus courte de Diablo 4 pourrait facilement devenir l’une des meilleures.

Le post Reddit se termine avec le joueur expliquant qu’il “aime cette approche consistant à laisser les joueurs faire des choses folles, puis à revenir à une base plus concrète pour le jeu.”

Les fans dans les réponses ont majoritairement approuvé, l’un d’eux déclarant : “Ce ne serait pas la première fois que Blizzard rend quelque chose ridiculement puissant, puis le nerf à outrance.”

La réponse a également conseillé aux joueurs souhaitant rester puissants pendant la Saison 6 d’essayer la classe Espritné. Même le directeur de Diablo 4 a dit que l’Espritné serait “cassé de la manière la plus amusante”.

Bien que la plupart des réponses aient été positives, certains joueurs sont restés sceptiques, expliquant que les joueurs n’aiment pas voir leurs pouvoirs être retirés. Les fans devront attendre pour voir comment se déroulera le passage de la Saison 5 à la Saison 6.