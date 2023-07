Les joueurs Diablo 4 estiment “avoir perdu leur temps” avec Diablo Immortal

Alors que Diablo 4 est maintenant bien lancé et que la Saison 1 se rapproche de plus en plus, la présence constante de Diablo Immortal a cependant provoqué une certaine frustration chez les joueurs qui ne veulent pas qu’on leur impose ce jeu.

Après des semaines d’attente, nous connaissons enfin beaucoup de détails sur la Saison 1 de Diablo 4. Cette première saison apportera une tonne de nouveautés, y compris le partage de la progression de la carte entre les personnages.

Et récemment, lors d’un live, Blizzard a également fait référence et présenté des fonctionnalités et des changements à venir pour Diablo Immortal. Même si le jeu mobile s’est beaucoup amélioré depuis sa sortie initiale, ce jeu controversé laisse un goût amer aux fidèles fans qui ne veulent rien avoir à faire avec lui.

Diablo Immortal a besoin de son propre live, distinct de celui de Diablo 4 à l’avenir

Deux fils de discussion différents sur le subReddit de Diablo 4 ont critiqué Blizzard pour avoir obligé les joueurs à regarder le contenu de Diablo Immortal, juste pour accéder aux informations de Diablo 4 qu’ils voulaient vraiment.

“Ne pourrions-nous PAS combiner les diffusions de D4 et D-Immortal à l’avenir ? Vous perdez notre temps” déclare un joueur.

“Je suis sûr que c’était une tentative pour attirer plus de regards et plus d’argent sur Diablo Immortal. Mais devoir regarder ce live et maintenant les questions et réponses… c’est brutal.“

Un autre joueur a commenté : “S’ils avaient placé les informations sur Immortal à la fin, ça aurait été bien. Le mettre en premier est une manoeuvre tellement sournoise parce qu’ils savent que 95% des spectateurs étaient là pour les informations sur D4. Mettre les nouvelles d’Immortal en premier est un acte sournois parce que le spectateur doit essentiellement le regarder sans savoir quand ils passeront aux informations de D4.“

Un autre fil de discussion Reddit a simplement demandé à Blizzard de faire une chose : “Faites un live séparé pour Diablo Immortal.“

“Diablo Immortal est le pire jeu Diablo qui existe actuellement” déclare un fan tandis qu’une autre explique : “Non, ils vont pousser la vache à lait jusqu’à ce qu’elle meure. Il n’y a pas de meilleure façon de la pousser que de la balancer au début d’une annonce de la Saison 1 de D4. Je ne les blâme pas, je blâme les idiots qui paient pour jouer à Immortal.“

La pression pour les microtransactions et un modèle pay-to-win pour Diablo Immortal a laissé des cicatrices dans la communauté. Le sentiment de rancœur persistant ne semble pas prêt de disparaître de sitôt, alors Blizzard devra peut-être repenser sa stratégie de communication pour les présentations futures des nouveautés de Diablo 4 et Immortal.