Les joueurs Diablo 4 “embarrassés” par les extensions annuelles et les passes de combat

Après un certain mystère concernant les futurs contenus, les extensions annuelles de Diablo 4 ont récemment été confirmées par Blizzard. Résultat, les joueurs crient désormais au pillage pur et simple.

Il y a eu de bonnes nouvelles pour les fans de Diablo 4 récemment avec le “Week-end de La Bénédiction de la Mère”. Pendant quelques jours, les joueurs ont bénéficié de 25% d’XP et d’or supplémentaires. Un accueil chaleureux de la part de la communauté, espérant que cela devienne une fonctionnalité plus régulière à l’avenir.

Cependant, ce week-end positif a été assombri par les dernières nouvelles sur les extensions.

Dans une interview exclusive avec Dexerto, Rod Fergusson, le directeur général de Diablo, a confirmé que des extensions annuelles sont prévues. L’étiquette de prix supposée de 40 à 60 euros pour chaque ajout de contenu, ainsi que les passes de combat saisonnier ont immédiatement laissé un goût amer dans la bouche des joueurs.

Diablo 4 peut “remercier des jeux comme Destiny pour cela”

Un utilisateur Reddit du nom de Fearlessmojo a eu ceci à dire sur le subreddit de Diablo 4 (Le post a depuis été retiré) : “Le jeu n’est même pas sorti depuis un an et ils parlent déjà d’une extension PAYANTE annuelle ? Il y a tant de choses à corriger encore, et ils parlent déjà d’une foutue extension moins d’un an après le lancement du jeu, qui est déjà un jeu en tant que service avec un passe de combat à 15€ ?“

Il n’est un secret pour personne que les fans sont mécontents de divers aspects du jeu, surtout en ce qui concerne la “progression fastidieuse”.

Cependant, avoir des extensions annuelles et des passes de combat en parallèle, alors que des jeux concurrents comme Baldur’s Gate 3 n’ont rien de tel, ne passe pas bien. “C’est un jeu à 70€ avec des transactions en jeu et des cosmétiques” s’exclame un utilisateur, tandis qu’un autre théorise : “Vous pouvez remercier des jeux comme Destiny pour cela. Bungie a montré que les extensions annuelles, les passes de saison et les MTX se vendront, peu importe combien les gens se plaignent.“

Même les fans de longue date trouvent difficile de soutenir le jeu : “C’est nul, les gens défendent même Diablo 4. Je suis un fan de Diablo à vie, mais le 4 est une honte. C’est un pillage qui n’est guère différent d’Immortal et c’est atrocement ennuyeux après la campagne. C’est vraiment nul parce que les niveaux 1 à 50 et l’histoire étaient très amusants, après cela, rien d’autre que l’addiction ne maintient quelqu’un en jeu.“

Les précédents jeux Diablo avaient également une extension payante qui ajoutait un autre acte et des classes de personnages, mais comme Diablo 4 est un projet beaucoup plus grand, l’ambition de Blizzard de créer une extension chaque année divisera probablement l’opinion des fans.

Avec quelques années supplémentaires prévues en termes de longévité pour Diablo 4, il sera intéressant de voir si Blizzard va continuer avec ce modèle.