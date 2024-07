Un joueur de Diablo 4 trouve un objet ‘Légendaire’ extrêmement rare défiant toute logique

Un joueur de Diablo 4 pourrait bien avoir obtenu un objet encore plus rare que les objets Uber. On ne serait pas sûrs d’y croire s’il n’avait pas publié une preuve.

Le but principal de Diablo 4 est de collecter du butin, et Blizzard a fait beaucoup d’efforts pour s’assurer que le jeu en soit à la hauteur. La Saison 4 a complètement remanié la mécanique des objets avec des ajouts permanents qui resteront dans toutes les futures mises à jour.

Bien que ces changements rendent les objets standard du jeu plus excitants, le Saint Graal reste la suite toujours grandissante d’objets Uniques et Uber Uniques. Prisés à la fois pour leur puissance et pour leur extrême rareté, un joueur de Diablo 4 pourrait avoir trouvé quelque chose d’encore plus rare qu’un Uber.

L’utilisateur Reddit ‘Fr0zenberg’ a partagé sur le subreddit de Diablo 4 une des découvertes les plus intéressantes que nous ayons vues dans l’histoire du jeu. Il a révélé avoir obtenu un objet Rare “légendaire”, en montrant une pièce d’équipement qui défie toute logique.

L’objet en question s’appelle Paragon’s Ire et est classé comme une apparition Rare, indiqué par sa couleur jaune dans l’interface utilisateur. Il possède les trois affixes typiques d’un objet Rare, mais aussi un quatrième affixe ayant toutes les caractéristiques d’un objet Légendaire (orange).

Fr0zenberg a interrogé la communauté pour savoir si quelqu’un avait déjà vu quelque chose de similaire, et la réponse a été un “non” unanime.

“C’est probablement plus rare qu’un Uber Unique,” a spéculé un joueur de Diablo 4. “Cela ne devrait pas être possible.”

Il convient également de noter que le Paragon’s Ire possède un affixe de réduction des dégâts, ce qui ne devrait pas être possible après les remaniements de la Saison 4. Actuellement, la seule façon d’obtenir une réduction des dégâts est via le tableau Parangon.

L’objet était tellement surprenant qu’un joueur a accusé Fr0zenberg d’avoir utilisé Photoshop pour l’image, dans un fil de commentaires désormais supprimé. Cette théorie a été rapidement démentie lorsque Fr0zenberg a publié une preuve vidéo de l’objet dans son inventaire.

Cette apparition est clairement un bug, mais un bug extrêmement rare, étant donné la surprise de la communauté. Certains ont passé des heures innombrables sur Diablo 4 sans jamais rien voir de similaire.

Il est possible que des bugs comme celui-ci soient corrigés lorsque la Saison 5 de Diablo 4 commencera le 6 août 2024, alors si vous essayez de le reproduire, faites vite.