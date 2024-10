Diablo 4 Vessel of Hatred : heure de sortie et pré-téléchargement sur PC, Xbox et PlayStation

Si vous êtes un aventurier prêt à devenir Sacresprit, vous voudrez sans doute vous plonger dans l’extension Vessel of Hatred de Diablo 4 dès que possible.

La première extension de Diablo 4 arrive avec la mise à jour de la saison 6 le 7 octobre, transportant les joueurs dans la région de Nahantu pour une toute nouvelle histoire.

En plus de cette nouvelle région, la classe Sacresprit fait son apparition dans le jeu, accompagnée des Mercenaires, du donjon des bas-fonds de Kurast et de l’activité Citadelle sombre.

Si vous vous demandez quand vous pourrez commencer à explorer Vessel of Hatred et la saison 6, voici les heures de sortie dans chaque région.

Heures de sortie de Diablo 4 Saison 6 & Vessel of Hatred

7 octobre

Los Angeles : 16h00 PDT

Toronto : 19h00 EDT

New York : 19h00 EDT

Mexico : 18h00 CST

São Paulo : 20h00 BRT

8 octobre

Londres : Minuit BST

Helsinki : 2h00 EET

Paris : 1h00 CET

Riyad : 2h00 AST

Séoul : 8h00 KST

Tokyo : 8h00 JST

Sydney : 10h00 AEDT

Auckland : Midi NZDT

Tant Vessel of Hatred que la saison 6, appelée Saison de l’Ascension de la Haine, seront disponibles en même temps. Bien que l’extension soit réservée à ceux qui l’achètent, tous les joueurs pourront accéder au contenu de la saison 6 dès sa mise en ligne.

Les joueurs de Diablo 4 sur Battle.net, Xbox et PlayStation peuvent pré-télécharger l’extension Vessel of Hatred et la mise à jour de la saison 6 en consultant la boutique de leur plateforme, car il s’agira d’une mise à jour régulière du jeu.

Heures de pré-téléchargement

Si vous jouez sur Battle.net, vous pouvez déjà pré-télécharger Vessel of Hatred. Toutefois, les joueurs sur Steam devront attendre que le téléchargement soit disponible le 7 octobre. Voici les heures de préchargement pour PlayStation et Xbox :

5 octobre

Los Angeles : 16h00 PDT

Toronto : 19h00 EDT

New York : 19h00 EDT

Mexico : 18h00 CST

São Paulo : 20h00 BRT

6 octobre

Londres : Minuit BST

Helsinki : 2h00 EET

Paris : 1h00 CET

Riyad : 2h00 AST

Séoul : 8h00 KST

Tokyo : 8h00 JST

Sydney : 10h00 AEDT

Auckland : Midi NZDT

Taille du fichier

Sur PC, la mise à jour Vessel of Hatred pèse environ 40 Go avec les textures haute résolution activées. Si vous désactivez cette option, la taille du téléchargement descend à environ 25 Go.

Pour les consoles, le pré-téléchargement n’est pas encore actif, il est donc difficile de connaître la taille exacte du fichier, mais il devrait être dans cette fourchette.

Blizzard Entertainment La région de Nahantu se débloque avec Vessel of Hatred.

La première chose à faire

Une fois Vessel of Hatred et la saison 6 en ligne, la première chose à faire est de vous assurer que vous avez terminé la campagne. Cependant, vous n’avez techniquement besoin que de compléter le prologue de la campagne principale pour accéder à la nouvelle région. Nous vous conseillons tout de même d’obtenir une monture avant de visiter Nahantu.

Ensuite, cherchez la campagne de Vessel of Hatred dans votre journal de quêtes, où vous pourrez commencer votre voyage vers cette nouvelle région.