La Fosse vs les Hordes Infernales : quel est le meilleur défi de Diablo 4 Saison 5 ?

Les Hordes Infernales de la Saison 5 de Diablo 4 dominent la Saison 5, surpassant la Fosse, et on peut se demander si leur efficacité n’est pas un peu excessive.

La Saison 5 de Diablo 4 bat son plein, et malgré certains joueurs la qualifiant de « Saison des Bugs Infernaux », il y a beaucoup de plaisir à en tirer. La communauté du jeu a même qualifié les Hordes Infernales de « meilleure chose qui soit arrivée à Diablo 4 ».

Cette nouvelle activité de fin de jeu non seulement offre des butins incroyables et un défi de taille, mais elle constitue également un excellent moyen de farm des matériaux pour les systèmes de craft introduits lors de la Saison 4 de Diablo 4. Et c’est là que réside le problème.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Diablo 4 sont tellement fascinés par les Hordes Infernales de la Saison 5 que cela rend La Fosse aux Artifices quelque peu superflue. Sur le Subreddit de Diablo 4, certains joueurs vont jusqu’à dire que La Fosse semble désormais « ennuyeuse et peu gratifiante ».

L’objectif principal de La Fosse pour la plupart des joueurs est de farm des ressources pour l’Artisanat de Perfectionnement et les matériaux nécessaires pour invoquer les variantes Tourmentées des principaux boss du jeu. Bien qu’elle offre ces ressources, certains trouvent que les nouvelles Hordes Infernales sont bien plus efficaces.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Une seule horde infernale de niveau 7 me rapporte l’équivalent de plusieurs sessions de La Fosse au niveau 100 pour obtenir de l’inferrite, en plus d’une tonne de fragments de gemmes, de pierres stygiennes et de dizaines de millions d’or », a noté un joueur. « S’il n’y a pas de parcours saisonnier pour les fosses cette saison, je les saute entièrement », a répondu un autre.

Bien sûr, La Fosse a une autre utilité que les défenseurs de l’activité exhortent les joueurs à ne pas négliger. Elle reste le critère par lequel les builds sont évalués, et jusqu’où vous pouvez aller reste une bonne mesure de votre progression. Certains utilisateurs ont même proposé des changements pour renforcer cette identité de l’activité.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Diablo 4 craignent que la Saison 3 soit déjà condamnée

L’article continue après la publicité

« La Fosse a besoin de classements solides pour du contenu compétitif. Supprimez les autres classements », a proposé un joueur. « Absolument aucune idée de pourquoi ils ne l’ont pas encore fait. Cela donnerait vraiment au jeu une sensation d’accomplissement », a répondu un autre.

Ce qui est sûr, c’est que les deux activités endgame ont leur place dans la Saison 5 de Diablo 4. Les Hordes Infernales offrent d’excellents équipements et permettent de récolter des matériaux pour vous préparer aux défis de La Fosse. Des classements officiels inciteraient grandement ces défis et rendraient La Fosse plus essentielle dans Diablo 4.

L’article continue après la publicité