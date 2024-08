Explication du buff des Objets Ultra-uniques de Diablo 4 Saison 5

Contenu 1 Tous les objets Uniques Mythiques de la Saison 5 de Diablo 4

Diablo 4 Saison 5 va introduire un grand bouleversement dans le jeu en transformant les Objets Ultra-Uniques en Objets Uniques Mythiques. Ce guide passe en revue tous les changements apportés aux équipements les plus convoités du jeu.

La Saison 5 de Diablo 4 a enfin été officiellement dévoilée et semble vouloir capitaliser sur le succès indéniable de la Saison 4. Plus de 10 000 mots de notes de mise à jour de la Saison 5 décrivent des changements drastiques de l’expérience globale de Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Blizzard promet des Boss Mondiaux plus puissants que jamais, l’inclusion de boss tout droit venus de Diablo 2, et le nouveau mode Hordes Infernales, le cœur de la Saison 5. Cependant, les changements les plus excitants concernent les Objets Uniques.

L’article continue après la publicité

Les objets Ultra-Uniques – les équipements les plus puissants de Diablo 4 – deviennent maintenant des objets Uniques Mythiques et chacun d’eux a subi une refonte majeure.

Notre guide détaille donc tous les changements apportés aux nouveaux objets Uniques Mythiques de Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Tous les objets Uniques Mythiques de la Saison 5 de Diablo 4

Bien que les statistiques de ces équipements et leur désignation changent, leurs noms restent les mêmes. Ainsi, Diablo 4 aura huit objets Uniques Mythiques, anciennement objets Ultra-Uniques que nous connaissons et aimons. En voici la liste :

Anneau du ciel sans étoiles (Anneau)

(Anneau) Condamneuse (Épée à une main)

(Épée à une main) Ahavarion, Lance de Lycander (Bâton)

(Bâton) Le Grand-père (Épée à deux mains)

(Épée à deux mains) Cœur fondu de Selig (Amulette)

(Amulette) Puissance de Tyraël (Cuirasse)

(Cuirasse) Visage d’Andarielle (Heaume)

(Heaume) Cimier Arlequin (Heaume)

Déjà puissants à l’origine, ces objets ont été poussés encore plus loin par Blizzard. Voici les modifications apportées à chaque objet et leur nouveau statut d’objet Unique Mythique dans la Saison 5 de Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Anneau du ciel sans étoiles

Blizzard Entertainment

L’Aspect Unique de l’Anneau du ciel sans étoiles n’a pas changé avec sa nouvelle mise à jour, mais ses Affixes ont été modifiés pour mieux répondre aux besoins des joueurs dans un Diablo 4 post-Saison 4. Il offre désormais une augmentation de la Vitesse d’Attaque, des niveaux de Compétence Principale, et des chances d’obtenir un Coup de Chance. Pour couronner le tout, son augmentation de base aux dégâts de Coup Critique est désormais doublée.

En rapport: Les joueurs de Diablo 4 entre espoir et désespoir avant la Saison 4

L’article continue après la publicité

Condamneuse

Blizzard Entertainment

La Condamneuse a délaissé son bonus de Compétence Principale et de dégâts de Coup Critique pour une augmentation de 100 % de ses dégâts globaux. Elle a également reçu des buffs à son bonus de Maximum de vie et à la guérison sur Coup de Chance.

L’article continue après la publicité

Ahavarion, Lance de Lycander

Blizzard Entertainment

Les Druides Élémentaires vont devenir beaucoup plus viables grâce à l’énorme augmentation de 159,5 % des dégâts de Coup Critique, de Vulnérabilité, et de Surcharge d’Ahavarion, Lance de Lycander. Il offre dorénavant aussi une augmentation de la Vitesse de Mouvement, de la Génération de Ressources, et des statistiques globales.

L’article continue après la publicité

Le Grand-père

Blizzard Entertainment

La nouvelle variante Unique Mythique du Grand-père bénéficie d’un buff à son Maximum de vie et à ses augmentations de Statistiques. En plus de conserver ses anciens buffs de dégâts, s’ajoute désormais une augmentation impressionnante de 300 % des dégâts globaux. Si votre classe peut manier une Épée à deux mains, c’est celle-ci qu’il vous faut.

L’article continue après la publicité

Cœur Fondu de Selig

Blizzard Entertainment

Le Cœur Fondu de Selig reçoit un buff à sa résistance aux éléments, à la Vitesse de Mouvement, et aux Affixes de Génération de Ressources. Parmi les nouveautés, on trouve une augmentation du plafond de résistance aux éléments et un changement des dégâts augmentés lorsque vous êtes en bonne santé à la résistance augmentée lorsque vous êtes en bonne santé.

L’article continue après la publicité

Puissance de Tyraël

Blizzard Entertainment

La variante d’objet Unique Mythique de Puissance de Tyraël rejoint le Grand-père en ignorant la perte de Durabilité. Elle perd ses buffs de statistiques mais reçoit plusieurs nouveaux bonus défensifs pour les résistances et des augmentations aux Aspects défensifs existants.

L’article continue après la publicité

Visage d’Andarielle

Blizzard Entertainment

Pour le Visage d’Andarielle, ce sont des buffs généralisés à ses régénérations de Vie, sa Vitesse d’Attaque, et ses bonus de Statistiques existants. Le plus notable, cependant, est un nouveau plafond de Résistance au Poison avec une augmentation de 60 % de Résistance au Poison à 666 %. Typique de Diablo 4.

L’article continue après la publicité

Cimier Arlequin

Blizzard Entertainment

Nous ne pensions pas que Blizzard pouvait faire quoi que ce soit pour rendre le Shako encore plus désirable, mais la nouvelle version Unique Mythique nous a prouvé le contraire. Plus de Maximum de Vie, plus de Ressources Maximum, et plus du double de sa réduction de temps de recharge de base. Chasser cet objet va devenir notre nouvelle passion.

L’article continue après la publicité

Voilà, vous savez tout des changements apportés aux nouveaux objets Ultra-uniques devenus objets Uniques Mythiques qui seront disponibles lorsque la Saison 5 de Diablo 4 débutera le 6 août 2024. Si chasser ces objets n’est pas votre truc, les développeurs ajoutent plus de 50 nouveaux Aspects Légendaires pour vous permettre de créer les builds de vos rêves.

L’article continue après la publicité

Mais en attendant, consultez nos autres guides du jeu ci-dessous :

Meilleurs builds Barbare | Meilleurs builds Druide | Meilleurs builds Nécromancien | Meilleurs builds Sorcier | Meilleurs builds Voleur | Carte des Autels de Lilith | Tier List des builds | Tier List des classes | Guide XP | Liste des objets uniques | Où drop les Aspects | Quelle classe choisir