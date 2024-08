Cet ennemi OP des Hordes Infernales de Diablo 4 Saison 5 enfin nerf par un hotfix

Blizzard a déployé un nouveau hotfix pour la Saison 5 de Diablo 4, qui s’occupe des dégâts involontaires causés par plusieurs ennemis.

La Saison 5 de Diablo 4 a été un peu chaotique, les fans du jeu la surnommant « la Saison des Bugs Infernaux ». Quelques problèmes lors du déploiement du Patch 1.5.1 et de l’événement Bénédiction de la Mère n’ont pas aidé à dissiper ces accusations.

Heureusement, Blizzard vient de mettre en place le premier correctif pour le Patch 1.5.1, et en tête de la liste figurait la réduction de la puissance de certains ennemis et boss dont l’échelle de dégâts présentait quelques défauts. Parmi les plus notables, on retrouve les Profanateurs présents dans les Hordes Infernales, qui donnent leur nom à cette saison de Diablo 4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs avaient plaisanté en comparant cet ennemi particulier à la nouvelle Uber Lilith. Il s’avère que les Profanateurs avaient juste besoin d’un petit ajustement.

Blizzard Entertainment La Bête dans la Glace a également été retravaillée dans ce correctif de Diablo 4.

Le hotfix #1 pour le Patch 1.5.1 est heureusement plus court à lire que les plus de 10 000 mots de son prédécesseur. Les nouveaux changements apportés à Diablo 4 sont les suivants :

Correction de plusieurs problèmes où les ennemis suivants infligeaient plus de dégâts que prévu : Profanateur dans les Hordes Infernales La Bête dans la Glace et les monstres invoqués pendant la rencontre Les Champions des Enfers

Diverses améliorations de performances et de stabilité.

Court et efficace. Bien que les corrections apportées à la Bête dans la Glace et aux Champions des Enfers soient appréciées, la véritable récompense est le nerf du Profanateur. Les joueurs demandaient depuis des semaines à Blizzard de nerfer cet ennemi après que son état buggé soit devenu évident.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sur le subreddit de Diablo 4, les utilisateurs rapportaient être éliminés en un coup par cet ennemi malgré l’utilisation de plusieurs compétences défensives.

« Je viens de me faire défoncer en T6 Hordes en tant que Druide avec 85k HP, Rempart Terrestre actif et environ 60 % de réduction des dégâts en étant Imparable », a raconté un joueur dans un fil de discussion se plaignant des Profanateurs. « Je pense que c’est un bug parce qu’il tue en un coup avec le projectile, quel que soit le niveau. Je peux tout défoncer autrement, mais le Profanateur me tue en un coup », a ajouté un autre avec perspicacité.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Diablo 4 entre espoir et désespoir avant la Saison 4

L’article continue après la publicité

Bonne nouvelle : ces problèmes dans Diablo 4 sont désormais résolus et les nouveaux Profanateurs (pour nous en tout cas) devraient se comporter correctement. Les Hordes Infernales sont à nouveau sûres… ou presque.