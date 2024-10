Blizzard a souvent l’habitude de rendre ses jeux disponibles sur différentes plateformes, y compris les services d’abonnement comme le Game Pass de Microsoft. Mais qu’en est-il de l’extension Vessel of Hatred de Diablo 4 ?

Avec l’arrivée de l’extension Vessel of Hatred, l’univers de Diablo 4 s’apprête à s’étendre considérablement. Les jungles denses de Nahantu regorgent de nouveaux contenus prêts à être explorés par les joueurs. Que vous soyez excité par la nouvelle classe Sacresprit, les mécaniques de mercenaire, ou encore les donjons de défi tels que les bas-fonds de Kurast, il y a de quoi vous immerger dans cette nouvelle aventure.

Évidemment, la question que beaucoup se posent est : comment obtenir cette extension ? Si vous jouez à Diablo 4 via le Game Pass, vous vous demandez peut-être si Vessel of Hatred est inclus dans votre abonnement. Nous allons donc passer en revue tout ce que nous savons sur ce sujet à ce jour.

Diablo 4 Vessel of Hatred est-il disponible sur le Game Pass ?

Non, pour l’instant, l’extension Vessel of Hatred de Diablo 4 n’est pas disponible sur le Xbox Game Pass. Bien que le jeu de base soit accessible via cette plateforme, Blizzard n’a pas encore choisi d’y intégrer ce nouveau DLC.

Cette situation rappelle celle de Starfield, qui a été lancé directement sur le Game Pass, mais dont l’extension Shattered Space est restée hors de ce service. Heureusement, si vous jouez à Diablo 4 via le Game Pass, cela ne vous empêche pas de profiter de Vessel of Hatred.

Blizzard Entertainment La puissante classe du Sacresprit sera payante dès le lancement.

Peut-on accéder à Vessel of Hatred avec Diablo 4 sur le Game Pass ?

Oui, tout à fait ! La version de Diablo 4 disponible sur le Game Pass vous permet de jouer au jeu de base, et vous pouvez acheter l’extension Vessel of Hatred pour l’ajouter à cette version.

Il vous suffit de télécharger Diablo 4 via le Game Pass, puis d’acheter l’extension pour y accéder. Toutefois, il y a un élément à garder à l’esprit : si un jour le jeu de base est retiré du Game Pass, vous devrez alors l’acheter pour continuer à jouer à l’extension que vous aurez déjà payée.

Et voilà tout ce qu’il faut savoir sur Vessel of Hatred et sa disponibilité sur le Game Pass. Il est peu probable que l’extension soit un jour incluse dans l’abonnement, en fonction de la manière dont Blizzard gère ses DLC jusqu’à présent.