Diablo 4 : tout ce que vous devez savoir avant le DLC Vessel of Hatred

Vessel of Hatred va prolonger l’histoire de Diablo 4 après sa conclusion, mais que s’est-il passé jusque-là ? Voici un résumé pour être à jour. Attention, ce guide contient de nombreux spoilers sur le jeu de base.

Diablo 4 s’est démarqué en adoptant une approche très différente de celle des jeux précédents. Alors que Diablo 1, 2 et 3 traitaient du retour de Diablo lui-même, le quatrième jeu se déroule dans un monde qui se remet lentement de ses assauts. Ces assauts remontent à plusieurs décennies, et bien que la menace des Démons Primordiaux plane encore sur Sanctuaire, ils sont désormais confinés en Enfer et, pour beaucoup, ne sont plus qu’un souvenir lointain.

En leur absence, des croyances ont émergé, vénérant les créateurs du monde : l’Ange Inarius, devenu la figure dominante de la principale religion de Sanctuaire, et le culte de Lilith, sa reine démoniaque qu’il a été contraint de bannir. Cela s’est produit parce que Lilith avait déclenché une guerre contre le Ciel et l’Enfer pour protéger ses enfants Nephalem du jugement des Anges et de l’influence corruptrice de son oncle, Diablo.

Blizzard Entertainment

L’histoire de Diablo 4 jusqu’à présent

Dans Diablo 4, Inarius se lasse de Sanctuaire et regrette son aventure avec Lilith. Il souhaite retourner au Ciel, mais craint que ses semblables, les Anges, le méprisent encore pour avoir fricoté avec des démons. Pendant ce temps, le culte de Lilith trouve un moyen de la ressusciter et elle revient à Sanctuaire. Horrifiée par ce qu’est devenu le monde qu’elle avait créé pour ses enfants, Lilith décide aussitôt de le conquérir.

Cependant, elle ne tente pas de prendre le pouvoir par simple ambition. Lilith garde une rancune contre le Ciel et considère (à juste titre) les Anges comme une menace. Elle est aussi furieuse contre l’Enfer et cherche à protéger Sanctuaire de Diablo, Baal et de son propre père, le Seigneur de la Haine, Mephisto. Pour cela, Lilith forme une armée démoniaque et entreprend de détruire tous ses ennemis, qu’ils soient humains, Anges ou Démons.

Cela la mène finalement à un affrontement avec Inarius, qui croit que tuer Lilith lui permettra de regagner le Ciel. Cependant, elle le vainc avant de se tourner vers le protagoniste du jeu. Lilith tente de convaincre le personnage joueur de se ranger à ses côtés, et bien qu’elle présente des arguments valables, sa nature démoniaque révèle qu’elle est inapte à régner. Cependant, le joueur décèle une menace encore plus grande qu’elle.

Mephisto a manipulé les événements en coulisse et travaille pour revenir dans le monde. Réalisant qu’il est bien plus dangereux que Lilith, le personnage joueur et son alliée Neyrelle emprisonnent Mephisto dans une pierre d’âme pour l’empêcher de sortir de l’Enfer. Cela anéantit le plan dangereux de Lilith de consommer les Démons Primordiaux, et une bataille finale éclate.

Lilith est renvoyée en Enfer, mais avertit le joueur qu’en l’absence de sa protection, Sanctuaire est vulnérable à Diablo, et que ce dernier pourrait bien avoir involontairement joué le jeu de Mephisto. Par la suite, Neyrelle s’empare de la pierre d’âme contenant Mephisto et fuit vers les terres de Kurast. Elle laisse une lettre au joueur lui demandant de ne pas la suivre et affirme qu’elle a un plan. Cependant, l’influence de Mephisto commence à se manifester sur elle.

Blizzard Entertainment

Qu’est-ce qu’un Vessel of Hatred ?

Le terme Vessel of Hatred, qui se traduit par Réceptacle de Haine, fait essentiellement référence à Neyrelle, qui tente de résister à Mephisto et de ne pas être possédée par lui. En tant que Seigneur de la Haine, Mephisto a fait de Neyrelle son réceptacle. Malheureusement, les chances de survie de Neyrelle semblent faibles, car les personnages ayant tenté de contenir les Démons Primordiaux par le passé ont tous connu une fin tragique.

Diablo a possédé ses réceptacles de Terreur, le Prince Albrecht dans Diablo 1, son frère Aiden, alias le Rôdeur Noir dans Diablo 2, et sa fille humaine Leah dans Diablo 3. Baal a possédé son réceptacle de Destruction, un puissant sorcier nommé Tal Rasha. Quant au dernier réceptacle de Haine de Mephisto, Sankekur, il a également succombé à son influence.

En résumé, l’avenir ne s’annonce pas favorable pour Neyrelle, et le personnage joueur devra probablement la suivre à Kurast pour détruire Mephisto une fois qu’il reviendra inévitablement son grand retour. À moins que l’histoire ne prenne un tournant inattendu.

Blizzard Entertainment

Histoires saisonnières et plus encore

L’intrigue principale n’est pas la seule dans Diablo 4, car chaque saison du jeu propose une histoire autonome, mais certaines d’entre elles sont liées à l’intrigue globale.

La Saison 1 a vu l’émergence d’un puissant démon après la défaite de Lilith, et le joueur a dû embrasser le pouvoir des Cœurs Malfaisants pour le vaincre. Dans la Saison 2, les vampires de Sanctuaire, dirigés par le Seigneur Zir, sont sortis de leur longue hibernation, mais ont été vaincus. Cependant, leurs forces rôdent encore dans le monde, attendant de frapper à nouveau.

La Saison 3 a vu le joueur faire équipe avec une créature mécanique appelée le Sénéchal pour vaincre des anciens mécanismes possédés par des démons. Cette histoire secondaire a marqué le retour d’un personnage apprécié des fans : Zoltun Kulle, un allié et ennemi du joueur dans Diablo 3.

La Saison 4 a vu le joueur se réunir avec les Loups de Fer, un groupe de mercenaires qui ont aidé le protagoniste de Diablo 2 à vaincre Mephisto à Kurast. Enfin, l’histoire de Diablo 4 a vu le protagoniste s’allier avec les vestiges du culte de Lilith, qui cherchent à se racheter en empêchant le retour de Mephisto.

Bien que le Seigneur de la Haine soit toujours sur le point de revenir, la Saison 5 a posé les bases de cette menace et a amplifié son importance. La Saison 6 sortira en même temps que l’extension Vessel of Hatred et sera probablement liée à l’histoire de cette extension.

L’extension Vessel of Hatred de Diablo 4 promet un affrontement épique où le destin de Sanctuaire repose sur vos épaules, préparez-vous à plonger dans les ténèbres et affronter Mephisto une bonne fois pour toutes.